Mais Médicos bate recorde histórico em 6 meses

Seis meses após a retomada do Mais Médicos pelo Governo Federal,

o programa bateu recorde histórico de profissionais ao atingir a marca de 18,5 mil médicos em atuação na atenção primária à saúde em todo Brasil. Até então, o maior número de profissionais em atividade foi em 2015, no Governo Dilma, com 18,2 mil médicos. Nesse período havia uma ampla participação de médicos cubanos – que representavam mais de 60% do total. Agora, a maior parcela é de médicos brasileiros formados no Brasil, seguido de brasileiros formados no exterior.



Do total de médicos em atuação, cerca de 13 mil correspondem a novas vagas abertas em 2023 pela gestão da ministra Nísia Trindade.

Após o desmonte da política nos últimos anos, o crescimento do Mais Médicos reflete a importância do programa para garantir o acesso à saúde dos brasileiros, principalmente nas regiões de maior vulnerabilidade. São mais de 4.000 municípios atendidos, com maior concentração de médicos nas periferias, interior do país e regiões pobres.

Profissionais da saúde recebem capacitação sobre abordagem em casos de tentativa de suicídio

Profissionais do Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar – 192 e das unidades de Caps (Centro de Apoio Psicossocial) da Secretaria de Saúde, estão recebendo capacitação sobre abordagem humanizada à pessoa com ideação suicida. A capacitação, idealizada pela coordenação do 192, começou nesta segunda-feira (4) e termina na quarta-feira (6), na Câmara Municipal de Americana, ministrada pelo sargento do 19º Batalhão de Polícia Militar, Júlio Celestino.

Durante os três dias, mais de 60 servidores da rede municipal de saúde recebem orientações para uma abordagem segura e humanizada durante ocorrências relacionadas à tentativa de suicídio.

“Esta é uma oportunidade importante sobre como agir e, em especial, o que não fazer diante deste tipo de ocorrência, com respeito e técnica para a assistência e proteção ao indivíduo em sofrimento psíquico”, disse a coordenadora do Serviço 192, Adriana Pacheco.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica do município, em 2023 (até o dia 31 de julho) foram registradas 119 tentativas de suicídio, sendo 26% de casos reincidentes. Do total de tentativas, 34 foram feitas por homens e 85 por mulheres.

Já os óbitos causados por suicídio neste ano no município (até o mês de agosto) foram 11 no total, sendo oito homens e três mulheres.

Setembro Amarelo

A campanha internacional Setembro Amarelo foi inserida no calendário da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) em 2013. Desde então, ela vem sendo divulgada anualmente no país, com o apoio do Conselho Federal de Medicina (CFM).

O dia 10 de setembro é considerado oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP