PF aceita delação de Mauro Cid contra Bolsonaro

Depois de vários depoimentos dados à PF, Mauro Cid

deve fechar acordo de delação premiada que vai dificultar ainda mais a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O pedido de delação já aceito pela Polícia Federal deverá ser chancelado pelo Supremo Tribunal Federal na próxima semana.

Mauro Cid e Bolsonaro estão envolvidos no rolo de venda e recompra de jóias que foram dados de presente a JB enquanto ele era presidente. O TCU (Tribunal de Contas da União) decidiu que eles deveriam devolver as jóias e foi então elaborado o plano de recompra do material que já havia sido vendido nos Estados Unidos.

Em 28 de agosto, Cid passou mais de 10 horas depondo na sede da PF, em Brasília, no âmbito da investigação que apura a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pelo hacker Walter Delgatti Neto, para desacreditar o sistema judiciário brasileiro. Naquela altura, o acordo já vinha sendo negociado.

Cid trocou de advogado e o atual tem feito jogo de gato e rato com a imprensa e, aparentemente, com o clã Bolsonaro. Após declarar que seu cliente iria fazer delação, ele voltou atrás duas vezes e neste feriado não respondeu os pedidos para confirmar a decisão da PF topar a delação.

