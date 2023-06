Manchester City campeão e pode faturar 'tudo'

O técnico Pep Guardiola não escondeu a felicidade e se emocionou com a conquista da Copa da Inglaterra, neste sábado, no jogo contra o Manchester United. Em conversa com a BBC, o treinador explicou as lágrimas depois do apito final e também se declarou ao Manchester City.

“Eu sou um torcedor do Barcelona, mas vou amar este clube pelo resto da minha vida. Eu não nasci um torcedor do City, mas agora consigo entender. É como se tivesse jogado contra o Real Madrid, é especial. Acho que demos para eles um bom presente”, disse o espanhol.