Manu Bahtidão no TOP 50 do Spotify Brasil com "4 Enganados"

A cantora Manu Bahtidão acaba de atingir mais um marco em sua carreira, entrando no TOP 50 do Spotify Brasil com seu mais recente single, “4 Enganados”. A faixa, que faz parte do novo DVD da artista intitulado “Destino”, reforça a sua posição como referência no tecnomelody, trazendo letras profundas e melodias que emocionam seus milhões de fãs.

Conhecida como a Rainha das Machucantes, Manu mais uma vez entrega uma canção que fala diretamente aos corações apaixonados. “4 Enganados” aborda o tema delicado do amor não correspondido e os desafios de amar alguém comprometido.

Leia + sobre Famosos, artes e música A história retrata quatro pessoas – dois casais – cujos verdadeiros amantes estão presos em relacionamentos com outras pessoas. A música captura a complexidade das emoções envolvidas, trazendo à tona a angústia e o conflito entre a felicidade de estar com a pessoa amada e a tristeza por causar sofrimento a terceiros.

Sobre o sucesso da nova faixa, Manu compartilhou:

“Estou muito feliz por mais um lançamento! Essa é só uma das faixas que já estamos trabalhando para o meu novo projeto que será gravado neste ano. Vem muita coisa boa ainda pela frente e tenho certeza que vocês vão curtir muito.”



Campanha Criativa Promete R$40 Mil para o Fã Mais Engajado



Para celebrar o sucesso de “4 Enganados”, Manu Bahtidão lançou uma campanha interativa nas redes sociais, oferecendo uma premiação de R$40.000 ao fã que fizer a interpretação mais criativa da música. Os participantes devem criar vídeos originais relacionados à canção e postá-los no Instagram ou TikTok, marcando a cantora e utilizando as hashtags #4Enganados e #ManuBahtidão. O engajamento também será considerado na escolha do vencedor, tornando essa uma oportunidade única para os fãs mostrarem seu talento e paixão pela música de Manu.



“4 Enganados”: