Mapa da internet brasileira: levantamento trás revelações

Mapa da internet brasileira: levantamento revela os estados por trás do maior número de criação de sites no Brasil

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A transformação digital das empresas brasileiras também pode ser percebida através da observação de seu avanço na internet. Um levantamento inédito da Locaweb, especialista em hospedagem de sites e infraestrutura digital, analisou mais de 230 mil domínios registrados em sua base ao longo dos últimos anos e identificou os estados que mais concentraram registros de domínios e hospedagens de sites no país.

Considerando os dados de hospedagem de sites, serviço responsável por armazenar arquivos, imagens e códigos de páginas na internet, São Paulo lidera com ampla vantagem no período analisado, entre 1998 e março de 2026. Na sequência aparecem Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul.

Quando o recorte considera o registro de domínios, processo que garante o direito de uso de um endereço exclusivo na internet, o ranking da posição dos estados se repete, porém dentro do período de 2003 a 2026. A permanência desses estados nas primeiras posições evidencia a expressividade da atividade econômica, do empreendedorismo e dos investimentos em digitalização nessas regiões.

“A concentração dos registros nesses estados acompanha a distribuição dos principais polos econômicos e tecnológicos do país. Estados que concentram mais empresas, startups e profissionais tendem naturalmente a apresentar uma demanda maior por domínios e hospedagem de sites, já que a presença digital se tornou parte da infraestrutura básica para todos os negócios”, comenta Patrice Ramos, Diretor de Produtos e Engenharia na Locaweb.

Digitalização avança em todo o país

Embora os maiores volumes estejam concentrados nas regiões mais populosas e economicamente desenvolvidas, o levantamento mostra que a expansão da presença digital alcançou todas as regiões brasileiras ao longo das últimas décadas.

Os dados indicam que os anos de maior crescimento ocorreram em 2013, 2019 e 2020 para hospedagem de sites. Esse comportamento reflete a aceleração da digitalização de empresas e pequenos negócios, especialmente em períodos de maior

“Ao analisar essa evolução da presença digital no Brasil, a Locaweb também revisita parte de sua própria história. Há 27 anos, acompanhamos a transformação de pequenos negócios, profissionais e empresas de diferentes portes em protagonistas do ambiente digital. Esses dados mostram como a internet se consolidou como infraestrutura essencial para o desenvolvimento econômico e para a construção de marcas no país, e reforçam o papel da Locaweb como parceira dessa jornada de digitalização ao longo das últimas décadas”, finaliza Ramos.

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