Neymar entrou em campo, jogou até o fim e marcou duas vezes. Mas seus gols apenas evitaram a derrota do Santos contra a Chapecoense na noite deste sábado.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Camisa 10 encerra jejum de 76 dias, balança as redes duas vezes na Vila Belmiro e garante empate por 2 a 2, resultado que mantém o Peixe sob pressão no Brasileirão.
O Santos chegou aos 22 pontos e ocupa a 14ª colocação. Já a Chapecoense segue na lanterna da competição, agora com 12 pontos, mas comemorou o ponto conquistado fora de casa após reagir no segundo tempo.
Neymar chama a responsabilidade
O primeiro tempo foi amplamente dominado pela equipe comandada por Cuca Apesar das dificuldades nos minutos iniciais, o Santos passou a controlar as ações ofensivas com Neymar centralizando a criação das jogadas e participando das principais investidas.
Depois de desperdiçar três finalizações, o camisa 10 abriu o placar com categoria. Após tabela com Álvaro Barreal dentro da área, Neymar deslocou o goleiro Matheus Aurélio e encerrou o longo período sem balançar as redes.
Leia + sobre esportes