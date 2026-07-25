Novidade foi anunciada pelo prefeito Zezé Gomes em evento de oficialização da entrega do novo mamógrafo no CAISM, na quarta-feira (22); CDI também terá um novo equipamento de ultrassom

Hortolândia implementa mais um grande e importante benefício para a saúde das mulheres. A Prefeitura implanta o CDI (Centro de Diagnóstico por Imagem) no CAISM (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher).

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A novidade foi anunciada pelo prefeito José Nazareno Zezé Gomes no evento de oficialização da entrega do novo mamógrafo no CAISM, nesta quarta-feira (22). Também participaram do evento o vice-prefeito, Cafu Cesar, o secretário de Saúde, Dênis André José Crupe, a secretária adjunta de Saúde, Jennifer Bazilio, e a secretária de Governo, Ieda Manzano de Oliveira.

O novo equipamento passa a integrar o CDI destinado a atender a população feminina. O mamógrafo foi doado pela Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A doação foi formalizada em encontro entre o prefeito e representantes da igreja, no ano passado.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o mamógrafo já está em funcionamento desde o início deste mês. À medida que é usado, o equipamento passa por ajustes necessários, mas que não comprometem o atendimento às pacientes.

Em razão disso, nessa etapa inicial, são feitos 40 exames por dia, sendo 20 durante a manhã e 20 durante à tarde. Após o período de ajustes, a previsão da Secretaria de Saúde é que o novo equipamento amplie a quantidade de exames para uma média de 70 a 80 por dia, o que resultaria em uma média de 1.500 exames por mês. Com o antigo mamógrafo, eram feitos, em média, 600 exames por mês.

O novo mamógrafo é digital e de alta tecnologia, sendo um dos modelos mais modernos atualmente existentes. O equipamento proporciona exames com imagens com melhor nível de resolução. Sua utilização também oferece mais conforto às pacientes que precisam fazer o exame. O novo aparelho também consegue realizar exames em mulheres cadeirantes. O mamógrafo é importante para a detecção precoce de Câncer de Mama.

Hortolândia e o ULTRASSOM

Ainda durante o evento, a Secretaria de Saúde apresentou um novo equipamento de ultrassom, que também irá integrar o CDI para mulheres. A meta é atender principalmente gestantes. A previsão é realizar, em média, 350 exames por mês. De acordo com a Secretaria de Saúde, o equipamento já está instalado e previsto para começar a funcionar no próximo mês.

O prefeito Zezé Gomes agradeceu a doação do novo mamógrafo pela igreja.

“Hoje é um dia de alegria, para a gente comemorar. A parceria da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias com a Prefeitura tem sido uma benção em nossas vidas. Este novo mamógrafo chegou no momento certo. Por isso, gratidão pelo que vocês da Igreja têm proporcionado a quem mais precisa. Este novo mamógrafo já faz parte do CDI, voltado à saúde da mulher. Porque a mulher tem que ser cuidada. O CDI faz parte da Vila da Saúde, que também inclui o CEM (Centro de Especialidades Médicas), aqui do lado, o CER (Centro Especializado em reabilitação) que já estamos construindo aqui em frente. Tem ainda o Hospital Mario Covas e a UBS (Unidade Básica de Saúde) Santa Clara”, destacou o prefeito.

Para a secretária adjunta de Saúde, Jennifer Bazilio, o novo mamógrafo representa uma conquista importante para as mulheres, e vai possibilitar o aumento do número de atendimentos.

“É um momento importante para a população feminina do município. Com este novo equipamento, a Prefeitura oferece uma atenção mais especializada às mulheres. É uma grande passo que estamos dando, Por isso, só temos a agradecer à igreja. O mamógrafo ainda está em fase de ajustes, mas quando estiver com a capacidade total de funcionamento, teremos aumento de 60% de exames feitos, beneficiando, por semana,em torno de 350 pacientes mulheres”, destacou a secretária adjunta.

O vice-prefeito Cafu Cesar também destacou que a doação do mamógrafo marca a implantação do CDI para a população feminina da cidade. “Este é o início do projeto de montar o CDI para as mulheres. Como já entramos no período de defeso eleitoral, vamos aguardar para retomarmos, a partir de novembro, as conversas com o governo federal para discutirmos melhorias para o Centro de Especialidades Médicas (CEM)”, destacou o vice-prefeito.

A secretária de Governo, Ieda Manzano de Oliveira, salientou que a saúde é um aspecto importante no trabalho desenvolvido pela Prefeitura. “Além da saúde, estamos reestruturando o Departamento das Mulheres, que integra nossa secretaria, para trabalharmos outros temas importantes para a população feminina, como proteção, qualificação e capacitação profissional. Também temos feito, em parceria com o Ministério Público, um trabalho no âmbito da Psicologia para conscientizar a população masculina sobre as questões de respeito e proteção às mulheres para trazermos dignidade para elas”, ressaltou a secretária.

OBRA DO CER

Ao lado do CAISM, a Prefeitura de Hortolândia prossegue com os trabalhos de construção do novo CER (Centro Especializado em Reabilitação). A nova unidade terá salas voltadas à recuperação física e intelectual, além de terapias e exames, como audiometria.

A unidade em construção terá como foco a reabilitação física e intelectual, e irá integrar serviços que atualmente são oferecidos em duas outras unidades distintas:

– CIER (Centro Integrado de Educação e Reabilitação) Romildo Pardini, localizado no Jardim Santa Amélia

– CRF (Centro de Reabilitação Física) Mônica Cristina Blanco, que fica no Remanso Campineiro

Na mesma região onde ficará o novo CER já funcionam o CEM (Centro de Especialidades Médicas) e o Caism, além do Hospital Municipal, da sede do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Jardim Terapêutico Querubim, que fica dentro do Espaço Viva Mais, no Jardim Santa Clara do Lago.

Toda essa área é denominada “Vila da Saúde”, para garantir facilidade de acesso para quem precisa de atendimento médico, centralizando numa mesma região os centros especializados.

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