Aconteceu neste domingo uma agressão ao escritor Marcelo Rubens Paiva. Ele estava em um bloco de Carnaval, que homenageava a sua família, é o retrato perfeito do que é bolsonarismo.

Relatos dão conta de que “jogaram uma lata de cerveja nele. Depois uma mochila. Depois, seguiram com os insultos”. Que sejam identificados os agressores e respondam na medida da lei.

Toda solidariedade a Marcelo Rubens Paiva. Continuaremos aqui.

Atriz das pegadinhas, Paty Blond será musa da Colorado no Carnaval de SP: “vou com o corpo pintado”

A atriz e criadora de conteúdo adulto Paty Blond fará sua estreia no carnaval de São Paulo. Uma das estrelas das pegadinhas do programa João Kléber Show, da RedeTV!, a loira será musa da Colorado do Brás, escola de samba do grupo especial. Para o desfile, ela promete muita ousadia e atitude. Paty desfilará com pintura corporal, representando um orixá, que tem tudo a ver com o enredo.

“Vou com o corpo pintado, o desenho cobre bastante, mas o bumbum vai ficar todo à mostra. Vou peladinha, livre, leve e solta”, diz aos risos. “Acho que Carnaval é isso, é ousadia, é exagerar, causar e atrair olhares. É tudo muito novo para mim, estou ensaiando alguns passos e decorando o samba enredo”.

Para não mostrar demais, Paty conta que usará um tapa-sexo invisível, na cor da pele. “Será uma pintura diferente, com efeito 3D. Já fiz uma ‘prova’ da pintura e ficou incrível. Vou causar na avenida”, promete. “O tapa-sexo é feito em adesivo, não desgruda por nada. Meu medo era cair ou mostrar demais, mas zero chance de acontecer”, garante.

Para o Carnaval, Paty não apelou para dietas malucas e tão restritivas. Ao contrário de outras musas, ela só cortou carboidratos e passou a comer mais verduras, legumes e frutas. A atriz já leva uma vida saudável, inclusive com treinos todos os dias na academia.

“Agora é só um ajuste fino no shape, sabe? Aquela coisa de comer menos e treinar um pouco mais. Se o Carnaval fosse amanhã eu não passaria vergonha (risos). Não sou das dietas malucas, mas já fiz muitos procedimentos. Estou bem assim, me sinto mais gostosa e realizada com essa estreia”, comemora.

