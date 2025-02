A vereadora Talitha De Nadai (PDT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a implantação de um Centro de Referência da Mulher (CRM) na cidade.

No documento, a parlamentar destaca que o centro é um espaço destinado a prestar acolhimento e atendimento humanizado a mulheres em situação de violência, proporcionando apoio psicológico e social, orientação e encaminhamentos jurídicos necessários à superação da situação de violência, contribuindo para o fortalecimento da mulher.

Fala Talitha

“Trata-se de um espaço importantíssimo no atendimento de mulheres vítimas de violência. Um serviço essencial que tínhamos em nossa cidade há alguns anos. Americana precisa ter esse olhar para as mulheres e não vou medir esforços para que nossa cidade possa atender nossas mulheres com a dignidade que merece”, afirma Talitha.

No requerimento, a vereadora pergunta quando o centro de referência foi fechado e qual o motivo; se há um programa municipal para atendimento da mulher vítima de violência; se há planejamento para instalação de uma unidade no município; e quais especialistas Americana têm para atendimento de vítimas de agressão.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária da próxima terça-feira (25), e será encaminhado à prefeitura para resposta.

Renan discute atividades dos CRAS com secretária

O vereador Renan de Angelo (Podemos) reuniu-se na quinta-feira (20) com a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Americana, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, para discutir as atividades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

Atualmente, Americana conta com seis unidades do CRAS, nos bairros Mathiensen, Praia Azul, Jardim Nossa Senhora Aparecida, São Jerônimo, Jardim Guanabara e São Manoel. Os centros são responsáveis pela oferta de serviços, programas, benefícios e projetos sociais no âmbito da secretaria de Assistência Social.

Durante o encontro, o parlamentar destacou a importância do cadastramento de associações locais e os recursos destinados por emendas parlamentares. “É fundamental trabalharmos juntos para garantir que os recursos cheguem aonde são mais necessários e que as associações locais estejam devidamente cadastradas para colaborar efetivamente com o município”, afirmou Renan.

Levi Rossi discute ações de segurança com diretor comandante da Guarda Municipal de Americana

O vereador Levi Rossi (PRD) reuniu-se na quarta-feira (19) com o diretor comandante da Guarda Municipal de Americana, Marco Aurélio da Silva, para discutir as ações de segurança desenvolvidas pela autarquia em Americana.

Durante a reunião, o parlamentar obteve informações sobre o programa Muralha Digital, que monitora vários pontos estratégicos da cidade com mais de 200 câmeras, que auxilia diretamente as equipes de rua e inibindo a criminalidade e sobre os patrulhamentos de meio ambiente, trânsito e Patrulha Maria da Penha. Levi tratou ainda do concurso público que está em vigência para o reforço no quadro de patrulheiros da Guarda Municipal.

“A nossa Guarda Municipal é referência e modelo na sua atuação para todo o Brasil. A atuação forte é fundamental para reduzir os índices de criminalidade de Americana”, comentou Levi.

