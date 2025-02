Fakenews do FDS, Americana sem aula e Nova Odessa com radares

Duas FakeNews circularam em rede sociais e grupos de WhatsApp neste final de semana. A primeira delas indicava que a prefeitura de Nova Odessa iria instalar radares na cidade.

A segunda era de que Americana teria as aulas suspensas por conta dos problemas de falta d’água em vários bairros da cidade.

A prefeitura informou que as aulas ocorrerão normalmente uma vez que as escolas possuem caixas d’água grandes. A previsão é também que o abastecimento seja normalizado nas próximas horas.

O fato real: Prefeitura de Nova Odessa NÃO ESTÁ “INSTALANDO RADARES” em vias municipais!

Alerta Fakenews Nova Odessa

Ao contrário de informações imprecisas, tendenciosas ou mesmo inverídicas que circulam em canais de notícias da cidade, a Prefeitura de Nova Odessa informa à comunidade que não vai instalar radares de velocidade em vias públicas municipais.

Na verdade, quem anunciou a instalação de equipamentos do tipo em rodovias estaduais que passam por Nova Odessa e cidades vizinhas foi o Governo do Estado de SP, através do DER-SP.

