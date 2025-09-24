Marcos Caetano pede retirada de entulhos em esquina no Pq. da Liberdade

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando a retirada de entulhos e a execução de serviço de limpeza pública no cruzamento das ruas Serra do Mar e Rua Florindo Cibin, no Parque da Liberdade.

De acordo com o autor, moradores da região relataram o descarte irregular de lixo e entulho, o que pode acarretar problemas de saúde para a população. “Essa situação tem causado transtornos aos pedestres e motoristas que circulam pela região. O acúmulo da sujeira torna o ambiente propício ao surgimento de insetos e animais peçonhentos, causando transtornos para as pessoas que caminham pelo local, além de gerar riscos à saúde pública”, afirma Marcos.

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (30) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

