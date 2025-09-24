O Palmeiras bateu o River Plate de virada por 3 a 1 na noite desta quarta-feira e avançou para semifinal da Copa Libertadores.

O jogo teve muita emoção com o Verdão correndo atrás do placar durante boa parte do jogo.

No primeiro tempo o time argentino surpreendeu e abriu o placar com Salas. O Palmeiras sentiu o tento marcado pelo River e o jogo ficou tenso por toda a primeira etapa.

O humor da partida mudou no começo do segundo tempo depois que Victor Roque empatou o jogo. Ele aproveitou cruzamento vindo da esquerda cabeceou contra o goleiro Armani que fez a defesa.

Mas o Tigrinho aproveitou o rebote e fuzilou para o gol.

O final foi do jogo foi de paz para o Palmeiras. Facundo Torres sofreu pênalti cometido por Acunha e saiu a virada. E ainda houve tempo para Flaco Lopez fechar o placar.

Adversário do Palmeiras

O time paulista agora encara o vencedor de São Paulo e LDU, que se enfrentam nesta quinta-feira.

