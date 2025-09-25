Santa Bárbara realiza Audiências Públicas da Saúde e da Fazenda nesta 5ª-feira

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste promove nesta quinta-feira (25) duas Audiências Públicas referentes ao segundo quadrimestre de 2025. Os encontros acontecem no Plenário “Dr. Tancredo Neves”, na Câmara Municipal, e são abertos à participação popular, com transmissão pela Rádio Santa Bárbara FM (95,9 MHz).

Pela manhã, às 9 horas, será realizada a Audiência da Secretaria de Saúde, quando serão apresentados os dados e investimentos do setor. Entre os temas estão obras, manutenção, transporte, convênios, laboratórios, consultas, exames e gestão de funcionários.

Já no período da tarde, às 14 horas, será a vez da Audiência da Fazenda. Na oportunidade, serão expostos os números referentes às finanças do município no segundo quadrimestre deste ano.

Os encontros são abertos à participação popular. A Câmara Municipal está situada na Rodovia Luís Ometto (SP-306), nº 1001, no Residencial Dona Margarida.

