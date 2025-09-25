Sinfônica de Americana apresenta obras de Mozart, Mendelssohn e Dittersdorf

A Orquestra Sinfônica Municipal de Americana, vinculada à Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, apresenta um espetáculo imperdível para os amantes da música erudita nesta quinta-feira (25), às 20h. Sob o título “Mestres da Música – Obras de Mozart, Mendelssohn e Dittersdorf”, o concerto no Teatro Municipal Lulu Benencase celebra a obra destes gênios da música de concerto. A entrada é solidária e os ingressos estão disponíveis em www.ingressodigital.com mediante a doação de 1 litro de leite longa vida.

A coordenação está a cargo do maestro Carlos Fiorini, com as participações especiais de alunos de regência da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Isabelle Moreti, Alexandre Costa e Luís Vilalva. O concerto conta também com a participação do solista Jhonatan França, que se apresenta ao contrabaixo.

“Esta é uma oportunidade excelente para apreciar um repertório clássico de alta qualidade executado por nossa Orquestra, com destaque para composições de mestres consagrados. Além disso, o público poderá contribuir com as famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelo Fundo Social. Será uma noite especial de cultura e solidariedade”, garante o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol.

Confira as obras do programa:

Mendelssohn – As Hébridas (A gruta de Fingal)

Regência: Isabelle Moreti

A abertura orquestral “As Hébridas” (DIe Hebriden), Op. 26, de Felix Mendelssohn, é uma obra inspirada pela visita do compositor à famosa Gruta de Fingal na ilha escocesa de Staffa, em 1829. A composição evoca a beleza natural, a imponência das colunas de basalto e os sons misteriosos do mar na gruta. A obra, que alterna entre passagens calmas e tempestuosas, é considerada uma obra-prima do período romântico, tendo sido elogiada por compositores como Wagner e Brahms.

Dittersdorf – Concerto para contrabaixo em mi maior, K. 172

Contrabaixo: Jhonatan França

Regência: Alexandre Costa

O Concerto para contrabaixo e orquestra do compositor austríaco Carl Ditters von Dittersdorf é uma obra importante e desafiadora do repertório do instrumento. Escrita em meados do século XVIII, a obra é um exemplo do estilo clássico e demonstra a abordagem virtuosa da Escola Vienense, que explorava a afinação do contrabaixo de forma diferente da que é utilizada atualmente. A escrita de Dittersdorf faz uso de arpejos rápidos e passagens que exploravam as cordas soltas e harmônicos na afinação vienense, tornando complexa a execução da obra complexa para o contrabaixo moderno.

Mozart – Sinfonia n. 35, em ré maior, K. 385

Regência: Luís Vilalva

A Sinfonia n.º 35 de Mozart, conhecida como “Sinfonia Haffner” (K. 385), foi composta em 1782 em Viena, inicialmente para uma ocasião familiar, não para uma cerimônia. Mozart a reescreveu de uma serenade que fizera para a família Haffner em 1776, adicionando instrumentos como flautas e clarinetes, o que a tornou uma peça mais rica e poderosa. A sinfonia é caracterizada pela energia, forte contraste e oposição à falta de elegância, com um “Andante” (segundo movimento) mais lírico e elegante.

