Serviço 192 de Americana treina e qualifica o Atendimento Pré-Hospitalar

O Serviço 192 de Americana, da Secretaria de Saúde, promove esta semana um treinamento intensivo em Atendimento Pré-Hospitalar (APH) visando o desenvolvimento profissional dos servidores do setor. A primeira atividade aconteceu nesta terça-feira (23), no plenarinho da Câmara Municipal de Americana, enquanto outra turma vai receber a capacitação na sexta-feira (26). O objetivo é fortalecer a atuação dos profissionais de saúde e garantir maior qualidade no atendimento às urgências.

A atividade, conduzida pelos instrutores de APH Fernando Henrique Durães Farias e Admilson Ferreira da Silva, proporciona atualização teórica e prática, abordando protocolos de segurança, condição de pacientes em situação crítica e estratégias para otimizar a resposta diante de emergências. O treinamento visa não apenas aprimorar a técnica, mas também reforçar a importância do trabalho em equipe e da tomada de decisão rápida e segura.

“Investir na capacitação dos nossos profissionais é essencial para garantir um atendimento rápido, seguro e de qualidade às urgências. Esse treinamento em APH permite que nossa equipe esteja sempre atualizada e preparada para agir com segurança e eficiência, reforçando nosso compromisso com a vida e o bem-estar da população”, destacou a coordenadora do Serviço 192, Adriana Pacheco.

Entre os temas abordados no treinamento, estão a legislação do Atendimento Pré-Hospitalar; cena, situação e segurança; sinalização; condução de veículos de urgência; e particularidades dos serviços de APH. Com o investimento na formação e qualificação dos servidores, o Serviço 192 de Americana reafirma o compromisso com a segurança do paciente e com a excelência na assistência em saúde.

