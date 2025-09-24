Uma pancadaria generalizada foi registrada na saída de uma casa noturna em Americana no último final de semana.

A briga envolveu dez adolescentes foi registrada em frente a uma casa noturna localizada atrás do Terminal Rodoviário de Americana.

Alguns vídeos que circulam nas redes sociais mostram cenas de espancamento, arremesso de pedras e garrafas, além de intensa confusão na via pública.

Pancadaria entrou a madrugada

O confronto aconteceu no final da madrugada. Em determinado momento, um adolescente se desequilibra e cai no chão, sendo atingido com quatro chutes na cabeça. Segundo testemunhas, ele não sofreu ferimentos graves e passa bem.

