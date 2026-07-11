Maria Martinelli é a mulher de 57 anos que foi morta a facadas dentro do apartamento onde morava, no Cambuí, em Campinas na quinta-feira (9).

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Ela era vice-presidente da ONG Anjos de Patas, onde atuava havia cerca de dois anos. Voluntária da causa animal, Maria Aparecida Martinelli participava do resgate de cães, cavalos e outros animais vítimas de abandono e maus-tratos em Campinas e cidades da região.

Familiares e amigos defendem que a investigação considere o caso como feminicídio. Ela também contesta a versão de que Maria teria reagido ao suspeito durante a discussão que antecedeu o crime.

Natural de Campinas, Maria era apaixonada por bichos desde a infância. De acordo com Gabriela Souza Lourenço, presidente da ONG Anjos de Patas e amiga da vítima, o interesse pela causa surgiu ainda na infância, influenciado pelo pai, que criava diversos animais.

Nota do prefeito Leitinho sobre Maria Martinelli

É com profunda tristeza que recebi a notícia do falecimento de Maria Aparecida Martinelli Cezar.