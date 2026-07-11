As propagandas de Bets agora vão ter alertas igual cigarros e bebidas. Toda publicidade de bet veiculada em TV, rádio, internet ou redes sociais no Brasil precisará obrigatoriamente exibir uma das três advertências oficiais em nome do Ministério da Fazenda.
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou um pacote severo de restrições para a publicidade das casas de apostas online, as chamadas bets. O governo federal publicou duas portarias com uma política de “tolerância zero” contra abusos nos anúncios para conter os impactos financeiros e psicológicos dos jogos de azar.
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- “Ministério da Fazenda adverte: Apostar faz você perder dinheiro“
- “Ministério da Fazenda adverte: Apostar pode causar dependência“
- “Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento“
🚫 Principais Proibições nos Anúncios (propaganda)
- Veto a comentaristas e influenciadores: Narradores, especialistas ou influenciadores estão proibidos de induzir o público, dar opiniões pessoais ou usar seu prestígio para sugerir palpites sob um “verniz técnico”.
- Fim das promessas de dinheiro fácil: É proibido vender o jogo como solução financeira ou forma de investimento.
- Proibição do “senso de urgência”: Chamadas agressivas que pressionem o consumidor a apostar naquele momento estão vetadas.
- Ocultação de histórico: As plataformas não podem mostrar históricos de premiação acumulada para encorajar novos jogadores.
- Blindagem total a menores: Proibição rígida de publicidades voltadas de qualquer forma a crianças e adolescentes.
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