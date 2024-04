De 26 de abril a 30 de junho, o Iguatemi Campinas fará história na cidade ao sediar o festival Multi Arena 2024, que ocorre em uma estrutura de mais de 5.000m² montada no estacionamento do Iguatemi Campinas. Já estão confirmadas atrações internacionais e nacionais de grande sucesso, como Dire Straits, Marina Sena, Zé Ramalho, Titãs, entre outras.

Em todas as datas, o festival começa no fim da tarde, às 17h, e o show é iniciado às 20h. Abrindo o festival, a banda de reggae nacional Lagum se apresenta no dia 27 de abril. Na terça-feira, 30, a banda de rock clássico Dire Straits, autora de hits como “Walk of Life” “Sultans of Swing” e “Money for Nothing”, entre outras, se apresenta em um show muito esperado pelo público.

Em maio, a programação continua com shows do Angra, Zé Ramalho, Fresno, Família Lima, Gilsons, CPM22, Queen Celebration, Maneva e Padre Fábio de Melo. Para junho, estão confirmados Orquestra Rock convida Di Ferreiro, Titãs e Marina Sena, encerrando a programação que promete ser histórica. “Ao promover festivais na cidade, estamos cada vez mais garantindo que a população campineira encontre lazer e entretenimento sem precisar se locomover”, afirma Leonardo Piantino, gerente geral do Iguatemi Campinas. “Essa é uma oportunidade única de gerar memórias inesquecíveis em família e com amigos, e nós ficamos felizes de sermos parte delas”, complementa Leonardo.

Os ingressos são comprados individualmente no portal do Multi Arena 2024: multiarenacampinas.com.br/programacao , e a capacidade do evento é de 5 mil pessoas por dia. Esse é o segundo ano do festival, que foi também um sucesso em 2023, com atrações como Emicida e Djavan. Além dos shows, o festival oferece um ambiente familiar com bistrôs e praças de alimentação.

