O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) participou pessoalmente na manhã desta sexta-feira (19/04) de uma reunião de trabalho das equipes médica, de Enfermagem e administrativa da Secretaria de Saúde de Nova Odessa. O tema do encontro foi o funcionamento da nova UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e sua integração ao fluxo de atendimento já existente no HMNO (Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia). Após o encontro, a equipe técnica fez uma visita às obras da UTI, em fase final.

Iniciada em 2023, a obra do novo anexo do Hospital já está em fase de instalação de equipamentos, móveis hospitalares e planejados, bem como dos diversos sistemas essenciais ao seu pleno funcionamento – incluindo as redes de climatização, de exaustão, de gases hospitalares e de TI (Informática), entre outros.

“Estamos dando início já ao plano de trabalho da nossa UTI, para apresentar a toda a equipe do Hospital Municipal como também da DRS (Diretoria Regional de Saúde) 7. Hoje, quando alguém precisa de um atendimento mais especializado, de uma vaga de UTI ou de uma cirurgia complexa, precisamos recorrer à CROSS, que hoje envolve o Estado inteiro, e muitas vezes a vaga demora para surgir. Então estou muito contente, como prefeito, de estar quase ‘entregando’ para a nossa população uma UTI, que vai salvar vidas”, acrescentou Leitinho. A UTI deve ser inaugurada até o final do primeiro semestre.

“Teremos desafios operacionais complexos nessa integração do novo serviço ao que já fazemos no nosso Hospital Municipal. Uma UTI é muito complexa e cara de construir, equipar e manter. Talvez por isso mesmo nenhum prefeito anterior teve a coragem de tomar essa decisão, e coube ao nosso prefeito Leitinho, com a preocupação que ele tem com a vida e com as pessoas que dependem do SUS, construir essa UTI”, apontou o secretário-adjunto de Saúde, Gleberson Miano. Também participou da reunião a titular da pasta, Adriana Welsch.

A Prefeitura viabilizou a obra civil do prédio da nova UTI Municipal graças à parceria com uma empresa da cidade. Assim, a obra civil não gerou custos aos cofres municipais, sendo realizada via contrapartida pela Midas Incorporadora e Administradora Ltda.

No entanto, os vários serviços complementares estão sendo realizados pela Prefeitura, como a instalação das redes de gases hospitalares (de “oxigênio”), elétrica, de ar-condicionado e de exaustão com pressão negativa, própria para este tipo de serviço em Saúde. A UTI Municipal deve contar inicialmente com 5 leitos exclusivos para pacientes da cidade, com capacidade para elevar esse total a 9 leitos, incluindo um para eventuais pacientes em isolamento.

Atualmente, os pacientes de Nova Odessa que precisam de internação em leitos de UTI são encaminhados para hospitais de referência na região, alocadas para o Município pela CROSS (Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde).