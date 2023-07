A Padaria Maryara informou em suas redes sociais que está com vagas de emprego em aberto para salgadeiros e auxiliares de limpeza.

“Você é um profissional apaixonado por salgados deliciosos? Ou talvez seja uma pessoa organizada e comprometida com a limpeza e higiene?”, diz a mensagem.

Interessados podem enviar currículo pelo WhatsApp (19) 97133-2325

