Matinê a céu aberto marca desfile do Bloquinho Animadinho no Carnaval de SBO

Leia + sobre diversão e arte

Voltado à formação cultural desde a infância, o Bloquinho Animadinho é uma das atrações do Carnaval de SBO 2026 e aposta no resgate do carnaval como experiência coletiva, educativa e afetiva. O bloco convida crianças, adolescentes e familiares a vivenciarem a festa de forma leve, segura e participativa. O desfile acontece no domingo, 15 de fevereiro, com concentração às 15 horas e saída às 18 horas, em frente ao Centro de Memórias/Museu da Imigração.

Toda a programação é gratuita e promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com os blocos carnavalescos da cidade, promovendo a folia por meio de manifestações carnavalescas voluntárias, organizadas, gratuitas, sem fins lucrativos, não hierarquizadas, de cunho festivo e sem caráter competitivo.

A concentração será no interior do Museu da Imigração – espaço com acessibilidade para cadeirantes, água potável e banheiros, garantindo acolhimento, conforto e segurança. Às 18 horas, o cortejo segue pelas ruas centrais. O trajeto tem início na Rua João Lino, segue em direção à Rua XV de Novembro, vira na Rua Floriano Peixoto e finaliza na Praça Central, local de dispersão oficial dos blocos.

O Bloquinho Animadinho faz parte da programação do Carnaval de SBO 2026, realizado de 14 a 17 de fevereiro, que reúne ainda Bloco do Traquitana, BloCão – Animais têm voz, Bloco do Roque, Bloco Apareceu a Margarida, Bloco das Bárbaras, Bloco da Cana Valesca, Bloco Carnavalesco Boralá, Bloco Amigos da Lilica e Bloco das Piranhas da Vox 90 – rádio media partner da edição.

Conexão entre gerações

O Bloquinho Animadinho nasce do desejo de manter viva a cultura do Carnaval em Santa Bárbara d’Oeste, conectando gerações e fortalecendo uma tradição que atravessa o tempo. Com uma proposta afetiva e cultural, o projeto apresenta o Carnaval aos pequenos foliões e, ao mesmo tempo, desperta nos adultos a memória das antigas matinês, marcadas pela brincadeira, pela música e pelo encontro entre famílias.

Pensado como uma matinê a céu aberto, o bloco convida o público infantil e seus familiares a ocuparem as ruas com fantasias, cores e alegria, estimulando desde cedo o contato das crianças com o universo cultural do Carnaval e fortalecendo o sentimento de pertencimento e identidade cultural.

O repertório musical cria uma ponte entre passado e presente, reunindo canções infantis e marchinhas clássicas de Carnaval. A condução do cortejo ficará por conta de Hermes Petrini e banda, que trazem uma linguagem lúdica, interativa e repleta de brincadeiras, transformando o percurso em um espaço de expressão cultural, convivência e celebração coletiva.

Realizado de forma independente e sem utilização de leis de incentivo, o Bloquinho Animadinho reafirma seu caráter comunitário e cultural, baseado na memória, na participação e no envolvimento da comunidade. Na edição anterior, o evento reuniu aproximadamente 3,5 mil pessoas, consolidando-se como um dos momentos mais aguardados do carnaval familiar de Santa Bárbara d’Oeste

A organização do Bloquinho Animadinho é realizada por Vivian Helena Ignácio, Maria Helena Rodrigues Ignácio, Carla Roberta Pedroso, Thaís Fernandes e Fátima Franco. Para o futuro, o Bloquinho Animadinho pretende seguir ampliando e fortalecendo a tradição das matinês carnavalescas em Santa Bárbara, preservando a alegria, a leveza e a pureza que as crianças levam para a festa e reafirmando o Carnaval como patrimônio cultural das ruas, das famílias e da história da cidade.

Mais informações sobre o Carnaval de SBO podem ser obtidas no site culturasbo.com, Secretaria de Cultura e Turismo pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo telefone (19) 3464-9424, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Confira as datas, horários e trajetos da programação dos blocos do Carnaval de SBO 2026:

Bloco do Traquitana

Dia 14 de fevereiro, sábado

Concentração às 15h – saída às 19h30

Local: ETA 1 – Avenida Monte Castelo

Trajeto: saindo da caixa d´água, descendo a Avenida Monte Castelo, pela Rua João Lino, virando à esquerda na Rua Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

Bloco Boralá

Dia 14 de fevereiro, sábado

Concentração às 15h – saída às 19h30

Local: Praça Dona Carolina

Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino virando à esquerda na Rua Santa Bárbara até chegar à Praça Central.

Bloco Cana Valesca

Dia 14 de fevereiro, sábado

Concentração às 16h – saída às 20h

Local: Rua 13 de Maio/ Barbarense

Trajeto: Rua Treze de Maio (subindo), virando à direita na Alameda dos Seresteiros, Avenida Monte Castelo, junta-se ao Bloco do Traquitana e segue via Rua João Lino, à esquerda na Rua Santa Bárbara até chegar à Praça Central.

Bloco do Roque

Dia 14 de fevereiro, sábado

Concentração às 15h – saída às 20h

Local: Centro de Memórias/Museu da Imigração

Trajeto: saindo da Rua João Lino em direção a Rua XV de Novembro, virando na Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.

O Bloquinho Animadinho

Dia 15 de fevereiro, domingo

Concentração às 15h – saída às 18h

Local: Centro de Memórias/Museu da Imigração

Trajeto: saindo da Rua João Lino em direção a Rua XV de Novembro, virando na Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.

BloCão – Animais têm voz

Dia 15 de fevereiro, domingo

Concentração às 16h – saída às 18h

Local: Escola Estadual “Profº Inocêncio Maia”

Trajeto: saindo da Escola – Rua João Lino, pela Rua Santa Bárbara até a Praça Central.

Bloco Apareceu a Margarida

Dia 15 de fevereiro, domingo

Concentração às 15h – saída às 19h

Local: Praça Dona Carolina

Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

Bloco das Bárbaras

Dia 16 de fevereiro, segunda-feira

Concentração às 15h – saída às 19h

Local: Praça Dona Carolina

Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

Bloco das Piranhas

Dia 17 de fevereiro, terça-feira

Concentração às 15h – saída às 19h

Local: Praça Dona Carolina

Trajeto: saindo da Praça Dona Carolina, descendo a Avenida Monte Castelo, pelas ruas João Lino e Santa Bárbara e finalizando na Praça Central.

Bloco Amigos da Lilica

Dia 17 de fevereiro, terça-feira

Concentração às 16h – saída às 17h

Local: Centro de Memórias/Museu da Imigração

Trajeto: Ruas João Lino e XV de Novembro, seguindo pela Rua Floriano Peixoto e finalizando na Praça Central.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP