Estudantes que concluíram o Ensino Médio na rede pública em 2025 já podem conferir o resultado do Provão Paulista Seriado. As matrículas dos aprovados na primeira chamada devem ser feitas entre esta terça-feira (20) e quarta-feira (21) na USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os candidatos matriculados na 3ª série do Ensino Médio das redes públicas no ano passado ou na Educação de Jovens e Adultos devem consultar o resultado no portal do Provao

As instruções para matrículas em cada uma das universidades e faculdades também estão disponíveis no portal.

Para este ano, são mais de 15 mil vagas do Provão Paulista para as universidades e faculdades paulistas. Parte das vagas são destinadas para as turmas que têm início no segundo semestre, tanto nas Fatecs, como também na Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo).

As vagas não preenchidas serão disponibilizadas na segunda chamada, na próxima segunda-feira (26).

Confira as datas das próximas etapas do Provão Paulista:

19 de janeiro : Divulgação do resultado final e da 1ª chamada para todas as instituições (USP, Unicamp, Unesp, Fatecs e Univesp)

: Divulgação do resultado final e da para todas as instituições (USP, Unicamp, Unesp, Fatecs e Univesp) 20 e 21 de janeiro : Período de matrícula para os convocados na 1ª chamada

: Período de matrícula para os convocados na 1ª chamada 26 de janeiro : Divulgação da 2ª chamada

: Divulgação da 27 e 28 de janeiro : Período de matrícula para os convocados na 2ª chamada

: Período de matrícula para os convocados na 2ª chamada 2 de fevereiro : Divulgação da 3ª chamada

: Divulgação da 3 e 4 de fevereiro: Período de matrícula para os convocados na 3ª chamada

Passo a passo para as matrículas:

Confira, abaixo, datas e informações sobre as matrículas em cada instituição de ensino. Estudantes que não se matricularem dentro do prazo perdem direito à vaga, que é direcionada para outros alunos aprovados na chamada seguinte.

Datas de matrícula

Da 1ª lista de chamada, divulgada no dia 19 de janeiro: 20 a 22 de janeiro de 2026

Da 2ª lista de chamada, divulgada no dia 26 de janeiro: 27 a 29 de janeiro de 2026

Da 3ª lista de chamada, divulgada no dia 2 de fevereiro: 3 a 5 de fevereiro de 2026

USP

Os candidatos são convocados por chamadas, conforme cronograma oficial divulgado do Provão Paulista. A matrícula é obrigatoriamente feita em duas etapas virtuais, por meio do portal: https://uspdigital.usp.br/ jupiterweb/ graduacaoMatriculaIngressante

Pré-matrícula

Efetivação da matrícula

As duas etapas só são concluídas após a validação dos documentos pela USP. Quem não cumprir qualquer etapa, não enviar a documentação ou perder os prazos perde o direito à vaga.

Certificado de conclusão de curso do Ensino Médio.

Documento de identidade oficial com foto.

Uma fotografia recente, com menos de um ano, nítida, individual, colorida, com fundo branco, que enquadre desde a cabeça até os ombros, de rosto inteiro, sem o uso de óculos escuros e artigos de chapelaria como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares.

Autodeclaração de raça, no caso de candidatos que se declararam pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que, no momento da inscrição expressamente, optaram por concorrer às vagas PPI.

Para saber mais sobre a matrícula na Universidade de São Paulo (USP), acesse o link e veja o passo a passo: https://leginf.usp.br/ resolucoes/resolucao-cog-no- 8872-de-22-de-outubro-de-2025/

Unesp

Para conferir todas as informações sobre o processo de matrícula na Universidade Estadual Paulista (Unesp) acesse o link para o vídeo com passo a passo: Tutorial para matrícula on-line na Unesp | Ingressantes 2024 – YouTube

Unicamp

Matrícula online

A matrícula é obrigatoriamente online, conforme calendário do Provão Paulista.

https://provaopaulistaseriado. vunesp.com.br/. O candidato deve acessar:

https://www.comvest.unicamp.br → menu Ingresso → Provão Paulista.

Documentos exigidos no ato da matrícula:

Certificado ou diploma de conclusão do Ensino Médio

Histórico escolar completo do Ensino Médio, cursado integralmente em escola pública brasileira

Foto digital padrão 3×4

A Unicamp pode solicitar documentação complementar para verificação de identidade, se necessário. Para saber mais sobre a matrícula na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), acesse o link e veja o passo a passo: Matricula Unicamp.pdf

Fatecs

Onde fazer: A matrícula é realizada exclusivamente online, pelo site:

https://siga.cps.sp.gov.br/ matricula/matricularemota.aspx

Como acessar: Informe CPF e data de nascimento e siga as instruções do sistema.

Documentos obrigatórios (upload no sistema):

Os arquivos devem ser enviados em formato PDF, JPG, JPEG ou PNG:

Certificado de conclusão do Ensino Médio

Histórico escolar do Ensino Médio

Documento de identidade (RG ou CIN)

CPF

Foto 3×4 recente

Certificado de quitação militar (para candidatos do sexo masculino, quando obrigatório).