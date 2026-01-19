Vítima sobreviveu- Uma mulher atropelada na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Bauru (SP), chegou a ser declarada morta por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e deixada sobre a pista, mas foi reanimada minutos depois por um médico socorrista da concessionária que administra a via.

O caso aconteceu neste domingo (18). Segundo o boletim de ocorrência, logo após o acidente o Samu foi acionado, compareceu ao local e constatou o óbito da vítima, de 29 anos. Com isso, a rodovia foi interditada e o Instituto Médico Legal (IML) chegou a ser acionado para a remoção do corpo.

Ainda de acordo com o registro, os policiais militares rodoviários chegaram à ocorrência quando a equipe do Samu já havia deixado a área.

Médico reanimou a vítima

Pouco depois, um médico da concessionária percebeu movimentos respiratórios na mulher, que já estava coberta com uma manta térmica sobre a pista. O socorrista iniciou imediatamente as manobras de reanimação, e a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru em estado grave.