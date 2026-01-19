Nova Odessa retoma atendimento da Farmácia Central no prédio do Centro

Após período de atendimento no PA do Alvorada durante obras, unidade volta a funcionar no endereço original com melhorias estruturais e acessibilidade; Farmácia de Alto Custo mantém-se temporariamente na Secretaria de Saúde

A Prefeitura de Nova Odessa informa que, desde a última quarta-feira (14/01), a Farmácia Central, responsável pela dispensação de medicamentos básicos, retomou o atendimento em seu endereço original, na Avenida Dr. Eddy de Freitas Crissiúma, nº 150, no Centro. O atendimento tinha sido transferido para o PA do Alvorada durante a execução de parte dos serviços de reforma no prédio. Agora, a obra avança para o espaço que era ocupado pela Farmácia de Alto Custo, também sem interromper os serviços à população. Esta unidade continuará atendendo temporariamente na Secretaria de Saúde, no Bosque dos Cedros.

As melhorias contemplam praticamente toda a estrutura do imóvel. A área próxima à entrada já recebeu importantes intervenções, resultando em um ambiente mais arejado, com ar-condicionado em pleno funcionamento, cadeiras para área de espera, balcões em altura adequada e mais conforto para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.

Trabalhos

Neste momento, os trabalhos seguem concentrados no espaço destinado ao estoque de medicamentos. Após a conclusão dessa etapa, será implantado um espaço exclusivo para o futuro funcionamento da Farmácia de Alto Custo, que contará com entrada independente. A medida visa adequar a distribuição do fluxo de pessoas em cada um dos serviços, garantindo mais organização e agilidade no atendimento.

Segundo a farmacêutica da Farmácia Central, Natália Varjão, durante o período da reforma, a equipe adotou estratégias para manter o cuidado com os pacientes. “Mantivemos o estoque e organizamos a dispensação das medicações de ação judicial e dietas diretamente pela Secretaria de Saúde. Também entramos em contato com os pacientes para que ninguém ficasse sem tratamento”, explicou. Ela também destacou que a avaliação dos pacientes em relação às melhorias já concluídas tem sido positiva. “A adequação da altura do balcão aproximou a equipe da população e melhorou a qualidade do atendimento”, disse.

