Os vereadores Jean Mizzoni (Agir) e Professora Juliana (PT), integrantes da Comissão Permanente de Saúde, Educação e Promoção Social da Câmara Municipal de Americana, se reuniram na quinta-feira (15) com a superintendente da Fusame (Fundação de Saúde Americana), Lilian Godoi, o diretor geral do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, Ruy Santos, a gerente administrativa do hospital, Pamela Cordioli, o gerente de operações, Vicente dos Santos, e a responsável técnica médica, Eloísa Duzzi, para esclarecer questões relacionadas ao funcionamento do hospital e tratar de demandas apresentadas por cidadãos.

Durante o encontro, os parlamentares questionaram sobre a alimentação dos funcionários, processos de controle de qualidade, programas de capacitação e saúde do trabalhador e gestão administrativa. Também foram abordados temas relacionados à organização dos serviços, metas pactuadas, atendimento em setores específicos e planejamento de melhorias estruturais.

Os representantes informaram ainda sobre medidas adotadas para aprimorar a gestão de insumos, controle de estoque, funcionamento de setores assistenciais e projetos em andamento, como a implantação da Sala Lilás (espaço voltado ao atendimento de mulheres vítimas de violência) e adequações em áreas internas do hospital.

Fala vereador

“Somos constantemente procurados pela população que utiliza o Hospital Municipal relatando situações que carecem de cuidado e um olhar constante para que os serviços sejam melhorados. Enquanto vereador sigo fiscalizando e cobrando que as medidas necessárias sejam tomadas para que as pessoas que dependem do serviço público tenham mais humanização e dignidade no atendimento. Saúde é prioridade e precisa ser tratada como tal”, comentou Jean.

“Há muitas questões preocupantes sobre o Hospital Municipal como a falta de insumos, a lotação da UTI e a demora na realização de exames. A reunião esclareceu algumas coisas, mas ainda há muito que resolver. Por isso, pretendo me reunir novamente com a diretoria da Chavantes. A comissão e os vereadores devem seguir com o trabalho de fiscalização”, concluiu Juliana.