Mau hálito no pet não é normal: cuidados com dentes ajudam a prevenir doenças

Saúde bucal de cães e gatos vai além da estética: a escovação regular ajuda a evitar problemas que podem comprometer a qualidade de vida dos animais

Cuidar dos dentes dos cães e gatos vai muito além de garantir um sorriso bonito. A higiene bucal é uma parte importante da rotina de saúde dos animais e ajuda a prevenir problemas como tártaro, gengivite, dor e até complicações que podem afetar outros órgãos. Para tutores que desejam proporcionar mais qualidade de vida aos seus companheiros de quatro patas, a escovação dos dentes deve fazer parte dos cuidados diários, assim como alimentação adequada, vacinação e visitas regulares ao médico-veterinário.

Os cuidados podem começar ainda quando os animais são filhotes, durante a fase dos dentes de leite. Nesse período, o tutor pode acostumar o pet ao manuseio da boca de forma positiva, com brincadeiras e contato gradual com dedeiras de silicone ou escovas macias. “Criar esse hábito desde cedo facilita a adaptação e transforma a escovação em um momento de cuidado e interação”, recomenda a médica veterinária e especialista em Odontologia Veterinária pela FAMESP, Mara Martins.

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O tártaro já formado (cálculo dentário) não é removido apenas com escovação. Nesses casos, é necessária uma limpeza realizada pelo médico-veterinário. Por isso, a prevenção é o melhor caminho: a escovação frequente ajuda a reduzir o acúmulo de placa bacteriana e evita problemas como a gengivite, uma das causas do mau hálito nos pets.

Atenção aos sinais!

A doença periodontal é o acúmulo de placas bacterianas que, ao se mineralizarem, viram tártaro e, uma vez instalado, não é possível removê-lo com a escovação nem com os produtos disponíveis no mercado.

“No início, o tártaro é um “mau silencioso”, mas com o tempo, além de causar o desagradável mau hálito, traz muitos problemas que podem colocar a vida dos pets em risco. As bactérias ali presentes podem ir para a corrente sanguínea e causar danos ao coração, rins e fígado”, alerta a especialista.

Sentir aquele odor ruim na boca dos peludos é o primeiro sinal de que algo não está normal.

O tártaro danifica as gengivas, o ligamento periodontal e o osso alveolar, que são os tecidos de sustentação do dente. Em consequência disso, os dentes podem ficar moles e surgir problemas de gengivite, sangramento e retração gengival.

Como tratar?

Se o pet já é adulto e tem placas de tártaro, não é o fim do mundo! É possível recorrer à limpeza dentária realizada pelo médico-veterinário especialista no assunto e começar do zero!

A remoção mecânica do cálculo dentário pode ser realizada em qualquer idade, mas a sedação é necessária. Por isso, antes do procedimento, é preciso passar por avaliação veterinária para determinar quais exames e cuidados serão fundamentais para que o animalzinho passe pelo procedimento. Depois disso, os dentinhos dos peludos ficarão maravilhosos!

Mas para evitar que o cálculo dentário se forme novamente, invista em um bom manejo. Não abra mão da escovação com produtos veterinários adequados, sem flúor e indicados pelo profissional que cuida do seu pet. Petiscos de qualidade que ajudam a limpar os dentes também são recomendados.

Veja as dicas da especialista:

Quais sinais indicam que a saúde bucal do animal precisa de atenção?

Os sinais mais comuns são mau hálito persistente, acúmulo de tártaro, gengivas vermelhas ou sangrando, dificuldade para mastigar, salivação excessiva, dor ao tocar a boca, perda de apetite e dentes com mobilidade. Em muitos casos, os pets continuam se alimentando normalmente mesmo sentindo dor, por isso avaliações odontológicas periódicas são fundamentais.

Qual é a frequência ideal para escovar os dentes de cães e gatos?

O ideal é que a escovação seja realizada diariamente, já que a placa bacteriana se forma em cerca de 24 horas. A remoção mecânica desse biofilme é a principal forma de prevenir o tártaro e as doenças periodontais.

Existe diferença entre filhotes, adultos e pets idosos?

Sim. Os filhotes devem ser acostumados à manipulação da boca desde cedo, criando uma experiência positiva com a escovação. Nos adultos, o foco é a prevenção do acúmulo de placa e tártaro. Já os idosos necessitam de acompanhamento ainda mais próximo, pois apresentam maior risco de doença periodontal, perda dentária e outras alterações relacionadas ao envelhecimento.

Como o tutor pode acostumar o pet com a escovação sem causar estresse ou medo?

A adaptação deve ser gradual. Inicialmente, o tutor pode apenas tocar a boca e os dentes do animal, oferecendo recompensas positivas. Depois, introduzir uma dedeira ou escova macia por poucos segundos, aumentando o tempo progressivamente. Particularmente, gosto das escovas humanas, utilizando modelos adultos para cães de médio e grande porte e infantis para cães pequenos e miniaturas. Paciência e reforço positivo são essenciais para que o pet associe o momento a algo agradável.

Quais cuidados devem ser tomados nesse momento?

Devem ser utilizados apenas escovas e cremes dentais específicos para pets. Produtos de uso humano podem conter substâncias tóxicas para cães e gatos. Na minha rotina clínica, recomendamos o Odontogard Creme Dental, que contém óleo de coco, própolis e menta, auxiliando na higiene bucal diária dos pets. Também é fundamental associar a escovação a uma experiência positiva, oferecendo um petisco, carinho ou brincadeira ao final, facilitando a aceitação do procedimento ao longo do tempo.

Quais problemas de saúde podem surgir quando o cuidado com os dentes é deixado de lado?

A falta de higiene bucal pode levar à doença periodontal, gengivite, perda dentária, infecções, abscessos, dor crônica e dificuldade para se alimentar. Além disso, muitos animais sofrem silenciosamente, apresentando apenas mudanças sutis de comportamento. Por isso, reforço sempre que a prevenção através da escovação e do uso de produtos adequados para higiene oral é a melhor estratégia para preservar a saúde e a qualidade de vida dos pets.

O tártaro pode afetar outros órgãos?

Sim. As bactérias presentes na boca podem alcançar a corrente sanguínea e contribuir para alterações em órgãos como coração, rins e fígado. Por isso, a saúde bucal não deve ser vista apenas como uma questão estética, mas como parte importante da saúde geral do animal.

Além da escovação, existem outros cuidados ou hábitos que ajudam a manter a boca dos pets saudável no dia a dia?

Além da escovação diária, recomendo avaliações odontológicas periódicas e o uso de produtos auxiliares para higiene oral. Na minha prática clínica, costumo indicar o Odontogard Spray Bucal como complemento à rotina de cuidados, principalmente para animais que ainda estão em fase de adaptação à escovação ou necessitam de suporte adicional entre as higienizações.

O produto possui ingredientes naturais como extrato de malva, que auxilia no conforto e equilíbrio da mucosa oral, própolis, conhecido por sua ação antisséptica natural, e menta, que contribui para a sensação de frescor e melhora do hálito. É importante destacar que sprays bucais complementam a higiene oral, mas não substituem a escovação nem as avaliações odontológicas periódicas.

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