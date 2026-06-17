A atriz Ísis Valverde fechou um acordo e vai pagar R$ 30 mil a ex-empregada que moveu ação trabalhista contra ela.

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Advogado de Isis Valverde comenta processo contra ex-funcionária da atriz:

“Tentou a sorte de abocanhar uma indenização trabalhista elevadíssima, de cerca de R$400 MIL, foi tentada a sorte de lançar argumentos falsos como quem aposta na loteria. Não colou. Quem ataca Isis não sabe que durante o tempo em que trabalhou para ela, a reclamante ganhou um curso e uma casa.

Foi tratada com toda educação, carinho e, sobretudo, dentro do que a Lei Trabalhista determina. Portanto, é completamente mentirosa a alegação de que a cozinheira tinha carga horária de 12h e 20 minutos de descanso, e também ficou provado que ela nao acumulava funções. Até porque a atriz passa boa parte da vida fora de casa; por conta do trabalho, ela passa vários períodos morando em outras cidades e, por conta da familia, fica muito tempo fora do Rio de Janeiro. Porisso, não para em pé a alegação de 12 horas de trabalho e apenas 20 minutos de descanso“