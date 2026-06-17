Empresas de diferentes setores costumam enfrentar desafios parecidos: dificuldade para atrair clientes, aumentar vendas, fortalecer a marca ou definir quais ações realmente devem receber investimento.

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Foi observando essa realidade que a Lampejos, de Americana especializada em marketing e tecnologia, desenvolveu o V.E.R.T.I.C.A.L., uma metodologia de diagnóstico que ajuda organizações a identificar oportunidades de melhoria e definir prioridades para o crescimento.

Segundo Fábio Fonçati, diretor da Lampejos, muitas vezes o problema não está na falta de ações, mas na dificuldade de entender onde estão os principais desafios do negócio.

“Muitas empresas investem em marketing, vendas e comunicação, mas nem sempre conseguem enxergar com clareza o que está funcionando e o que precisa ser ajustado. O diagnóstico ajuda justamente a organizar essas informações para apoiar a tomada de decisão”, explica.

Avaliação da empresa em 8 áreas

A metodologia avalia oito áreas relacionadas ao posicionamento, comunicação, relacionamento com clientes, presença digital, geração de oportunidades de negócio e percepção de valor pelo mercado.

Após a análise, a empresa recebe um diagnóstico detalhado com os principais pontos de atenção e um plano de ação com recomendações práticas para os próximos passos.

O método já foi aplicado em empresas dos setores industrial, agronegócio, tecnologia, serviços e terceiro setor.

“A ideia é ajudar as empresas a investir melhor seus recursos e tomar decisões com mais segurança”, afirma Fonçati.

Mais informações sobre a metodologia estão disponíveis em:

www.lampejos.com.br