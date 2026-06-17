Imunização gratuita para cães e gatos acontece no dia 25 de junho, com agendamento prévio

A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré, por meio da Vigilância em Zoonoses, realiza no próximo dia 25 de junho a vacinação antirrábica de rotina para cães e gatos. A ação ocorre sempre na última quinta-feira de cada mês e depende de agendamento prévio.

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A vacina antirrábica deve ser aplicada anualmente em cães e gatos a partir dos quatro meses de idade. A imunização representa a principal medida de prevenção e controle da raiva, doença viral que afeta o sistema nervoso central de mamíferos, incluindo seres humanos, e apresenta elevada taxa de letalidade após o surgimento dos sintomas.

A transmissão ocorre principalmente por meio da mordida, arranhadura ou contato da saliva de animais infectados com ferimentos ou mucosas. Além de cães e gatos, morcegos também podem transmitir o vírus da raiva. Por isso, a Vigilância em Zoonoses orienta a população a não manipular morcegos encontrados caídos, feridos ou mortos e acionar imediatamente o serviço especializado para avaliação da situação.

Para receber a dose, o animal precisa ter, no mínimo, quatro meses de idade e apresentar boas condições de saúde no momento da aplicação. Os tutores também devem apresentar, se possível, a carteirinha de vacinação do animal, documento utilizado para comprovar a imunização e acompanhar o cronograma anual de reforço.

Prevenção na visão da Secretaria

A médica veterinária e coordenadora da Vigilância em Zoonoses, Josiane Sauniti, reforça que a prevenção é a melhor estratégia para evitar a doença.

“A raiva é uma doença grave e praticamente fatal após o aparecimento dos sinais clínicos. A vacinação anual dos cães e gatos é essencial para interromper a cadeia de transmissão e proteger tanto os animais quanto a população. Também é importante que as pessoas procurem atendimento médico imediato em caso de mordedura, arranhadura ou contato com animais suspeitos”, orienta.

Em situações de agressão por cães, gatos ou outros mamíferos, a recomendação é lavar o local com água corrente e sabão e procurar uma unidade de saúde o mais rápido possível para avaliação da necessidade de profilaxia antirrábica.

As famílias interessadas devem realizar o agendamento da vacina pelo telefone (19) 3883-7486. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, no setor da Vigilância em Zoonoses, localizado na Avenida da Saudade, s/n, Jardim Planalto do Sol.