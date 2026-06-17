Benefício alcança mais de 3,5 mil presos em regime semiaberto no Complexo Penitenciário Campinas-Hortolândia e no CR de Sumaré

A saída temporária de detentos que cumprem pena em regime semiaberto nas unidades prisionais do Complexo Penitenciário Campinas-Hortolândia e no Centro de Ressocialização (CR) de Sumaré teve início nesta terça-feira (16) e vai até segunda-feira, dia 22. O benefício alcança quem atende a critérios estabelecidos em lei, como bom comportamento e cumprimento de parte da pena.

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Não houve confirmação da quantidade exata, mas está entre 3.500 e 3.800 detentos. A autorização é concedida mediante decisão da Justiça, após análise individual de cada caso. As saídas estão ocorrendo cada vez em menor quantidade, haja vista mudanças realizadas na legislação em 2024, que restringiram a concessão do benefício.

Os números variam ligeiramente conforme as notificações expedidas pela Justiça. Para fins de comparação, a saidinha anterior (março de 2026) liberou 3.020 presos do complexo, enquanto a de fim de ano (dezembro de 2025/janeiro de 2026) beneficiou 3.289 detentos.

As novas regras extinguiram a saída temporária para visitas familiares nos casos enquadrados após a alteração da lei, mantendo a autorização principalmente para detentos que participam de atividades educacionais, profissionalizantes ou outras ações de ressocialização fora da unidade prisional.

Mesmo com as mudanças, parte dos presos continua sendo beneficiada pelas regras anteriores devido a normas de transição previstas na legislação. Sendo assim, os detentos já enquadrados no sistema antigo ainda podem ter acesso ao benefício conforme as condições vigentes à época da condenação.

No período da saída temporária, os beneficiados devem cumprir uma série de determinações judiciais e o não retorno dentro do prazo estabelecido ou o descumprimento das condições impostas pode resultar na perda do benefício e em outras sanções previstas na Lei de Execução Penal.

A saidinha temporária continua sendo alvo de debates entre especialistas, autoridades e a população. De um lado, defensores apontam a medida como importante ferramenta para a chamada ‘ressocialização’ dos presos, enquanto críticos citam impactos ruins para a segurança pública.

Beneficiado é morto em Hortolândia

Na tarde desta terça-feira (16), um homem de 30 anos foi executado a tiros na Rua Maria Rodrigues Ferreira, no Jardim Sumarezinho, em Hortolândia. A vítima, T. G.G., havia acabado de ser beneficiado com a saidinha temporária – cumpria pena no CPP (Centro de Progressão Penitenciária Professor Ataliba Nogueira) em Campinas.

De acordo com informações preliminares, ele estava na frente da residência da família quando um veículo branco, ainda não identificado, se aproximou. O relato é que um homem teria descido do carro, perguntado pela vítima e então disparado diversas vezes uma pistola. Pelo menos quatro disparos atingiram a vítima, que caiu no local.

Em seguida, vizinhos acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) de Hortolândia, cujos paramédicos acabaram constatando a morte de Thiago devido aos tiros de arma de fogo. Policiais militares e civis da cidade também atenderam a ocorrência e isolaram a área do crime.

O corpo do homem permaneceu no local e foi periciado pela Polícia Científica, que recolheram diversas cápsulas vazias na rua – confirmando que os disparos foram feitos por uma pistola semiautomática.

Já à noite, o corpo do rapaz foi recolhido por uma funerária e levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Americana, onde passaria pelos exames necroscópicos que confirmaram a causa da morte.

O homicídio segue em investigação agora pela equipe da Polícia Civil de Hortolândia, que busca definir a autoria e a motivação para o crime. Mais informações devem ser divulgadas na quarta-feira.

Moto adulterada

Também na tarde desta terça-feira, durante patrulhamento pela Avenida Tarsila do Amaral, no Jardim Amanda (Hortolândia), policiais militares avistaram uma motocicleta cujo condutor demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura, motivando a abordagem.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. Entretanto, na vistoria veicular, os policiais constataram indícios de adulteração dos sinais identificadores, verificando alterações no número do motor e divergências na remarcação do chassi.

Em consultas aos sistemas policiais, foi constatado que outro veículo ostentando a mesma placa encontra-se recolhido ao pátio desde o ano de 2025, no município de Campinas/SP, apresentando as mesmas características cadastrais, circunstância que reforçou a suspeita de clonagem e adulteração veicular.

Diante dos fatos, o condutor (43 anos) foi conduzido ao Plantão Policial, onde a autoridade de polícia judiciária tomou ciência da ocorrência e ratificou a prisão em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, permanecendo o indivíduo preso à disposição da Justiça.