Agenda movimentada esta quarta-feira em Americana e Santa Bárbara d’Oeste. O Teatro Municipal Manoel Lyra recebe nesta quarta-feira (17), às 20 horas, a Gala 2026 do Laboratório da Dança Fernanda Araújo.
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O espetáculo reunirá obras que atravessam diferentes tempos do Laboratório da Dança. Serão apresentadas coreografias criadas em 2025 e que seguem seus percursos competitivos neste ano, novas criações e trabalhos selecionados para festivais nacionais e internacionais.
No palco, estarão também as obras que representarão a escola no Portugal Dance Competition, em julho, na cidade de Pombal, além das coreografias presentes em festivais por todo o Brasil.
Serviço agenda:
Gala 2026 do Laboratório da Dança Fernanda Araújo
Dia 17 de junho (quarta-feira), às 20 horas
Local: Teatro Municipal Manoel Lyra | Rua João XXIII, 61, Centro – Santa Bárbara d’Oeste/SP
Ingressos: entravip.com.br/comprar/365/gala-2026
Biblioteca de Americana tem novo debate de obra de Bell Hooks nesta quarta-feira
A Biblioteca Municipal de Americana “Professora Jandyra Basseto Pântano” recebe, nesta quarta-feira (17), mais um encontro do Clube de Leitura e Cinema Brecha, para debater o livro “Cultura Fora da Lei: Representações de Resistência”, de Bell Hooks. A obra pode ser retirada para empréstimo na biblioteca. O encontro acontece das 19h às 21h, com entrada gratuita. A Biblioteca Municipal de Americana fica na Praça Comendador Müller, 172, no Centro.
O livro reúne ensaios e diálogos, direcionando o olhar a artistas e produtos culturais que, apesar de serem considerados disruptivos, reforçam privilégios de segmentos sociais em suas entrelinhas. A autora também se dedica à observação de facetas de Jean-Michel Basquiat e Malcolm X e apresenta o amor como prática da liberdade em um ensaio.
O Brecha debate sobre obras da literatura contemporânea em encontros quinzenais organizados pelos professores Miguel Rodrigues e Jefferson Souza, com o apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.
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