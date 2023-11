Mavie e Neymar: astrologia explica relação entre filha de Libra e pai de Aquário

No dia 6 de outubro de 2023, o mundo das celebridades ganhava mais um nome para o seu hall da fama infantil. Em São Paulo, nascia Mavie, filha do jogador de futebol Neymar com a empresária e digital influencer Bruna Biancardi.

A pequena nasceu com o Sol sob o signo de Libra, popularmente conhecido por sua diplomacia e racionalidade. Com poucos meses de vida, ainda se sabe pouco sobre a filha do camisa 10 do time árabe Al-Hilal, mas, astrologicamente falando, já é possível entender alguns pontos sobre a relação que ela poderá ter com os seus pais.

Neymar é do signo de Aquário que, segundo especialistas da área, combina com Libra e pode representar uma relação de fortalecimento nas vidas um do outro. Já Bruna é do signo de Áries, o oposto complementar de Mavie, combinação que pode ajudar a dar mais harmonia e equilíbrio para vivência de ambas.

Importante destacar que esses são os signos solares de Neymar, Bruna e Mavie, mas para informações mais precisas é importante realizar uma análise completa do mapa astral de todos. A interpretação do documento pode ser feita por astrólogos ou pela própria pessoa, após fazer um curso básico de astrologia.

Mavie e Neymar: como é a relação entre Libra e Aquário?

Libra, signo de Mavie, é o único do zodíaco representado por um objeto, a balança, que simboliza o equilíbrio e a diplomacia. Por esse motivo, profissionais da área da astrologia apontam que os nativos nascidos sob esse signo são mediadores e equilibrados.

De acordo com a astróloga Cláudia Lisboa, os librianos são do elemento ar e tendem a ser pessoas diplomáticas, com bom senso de estética, harmoniosas, justiceiras e reflexivas. Também do elemento ar é Aquário, signo do jogador de futebol e pai da pequena.

Conforme explica a astróloga em seu blog, os nativos aquarianos costumam ter personalidade marcante, visão revolucionária e empatia aguçada no que se refere a causas sociais.

A relação de pai e filha pode ser explicada do ponto de vista astrológico. Segundo Cláudia Lisboa, o encontro entre Libra e Aquário, dois signos de ar, pode trazer uma dinâmica de troca e uma disposição para se comunicar.

“Um dos fatores importantes no encontro com uma pessoa de ar é você ter disposição para dialogar. São os diálogos e as trocas que mais interessam para uma pessoa de ar”, explica.

Dessa forma, Mavie e Neymar podem se favorecer da comunicação e do diálogo para fortalecer a relação de pai e filha ao longo da vida.

Mavie e Bruna: como as duas podem se fortalecer usando a astrologia?

Ao fazer mapa astral de Libra, é possível compreender que esse signo tem Áries como seu oposto complementar, o que indica que a relação entre Mavie e Bruna pode ser um caminho para o fortalecimento individual.

Áries, signo da mãe da pequena, de acordo com Cláudia Lisboa, é marcado por impulsividade, imediatismo, praticidade e energia contagiante. Os arianos costumam ser pessoas corajosas, intensas, espontâneas e confiantes.

Essas características são as que, do ponto de vista astrológico, faltam para os nativos de Libra. Por esse motivo, os dois signos são considerados opostos complementares, pois apesar de serem diferentes, podem se completar quando em contato entre si.

De acordo com Cláudia Lisboa, Libra aprecia a liberdade e Áries a autonomia. Dessa forma, os dois podem ter suas necessidades atendidas, sem que elas sejam motivo de discórdia, mas sim de união.

Bruna e Mavie podem, então, aprender muito sobre si e sobre a outra ao longo da vida. Ambas tendem a compreender como se equilibrar e a realçar pontos da vida que não possuem em comum. Com isso, a relação entre mãe e filha pode se fortalecer ainda mais a partir da compreensão da outra.