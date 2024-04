Omar Najar vem candidato ou não?

A pergunta que mobiliza boa parte do cenário político de Americana não vai ser respondida até o final das convenções partidárias em julho. Mas os movimentos das últimas semanas indicam que ele tenderia hoje a não estar na disputa para um terceiro mandato.

Leia + sobre política regional

O MDB de Americana perdeu o pastor Aílton, que foi para o PSB e é cotadíssimo para vir como candidato a vice na chapa da ex-vereadora Giovana Fortunato (PDT), e Bia Rezende, que coordenava as redes sociais do partido e filiou-se ao PDT para vir candidata a vereadora. Antes de Bia sair, seu pai, o ex-vereador Wellington Rezende, desistiu de concorrer a um novo mandato. Ele estava filiado no MDB.

Omar Neto, herdeiro político do ex-prefeito, hoje é um dos nomes que monta a chapa do partido. Ele atua junto com o antigo escudeiro de ON Chico Rangel. ONN disse ao NM recentemente que a chapa estava ‘praticamente fechada’. Com o nome e o capital político do avô, ele tem plenas condições de ser o mais votado para vereador este ano.

Ainda em março, Omar esteve com o presidente nacional do MDB Baleia Rossi. Eles discutiram o quadro de Americana mas nada ficou definido. O meio político hoje tenta descobrir o que ON vai fazer (quem vai apoiar) caso não venha mesmo candidato.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP