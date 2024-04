O União Barbarense apresentou esta quarta-feira mais 2 reforços

para compor o elenco e ajudar na jornada rumo ao acesso para a Série A3 do Campeonato Paulista. São eles o zagueiro e volante Edgar Silva e o goleiro Airton Santos.

Airton já estava treinando com o elenco desde a confusão (briga) no Dérbi contra o rival Rio Branco de Americana.

Leia + Sobre todos os Esportes

Na partida da confusão foram expulsos no União o goleiro Tiago Silva e o Maicon Gabriel, Airton só veio a ser anunciado e confirmado hoje. Já que com os julgamento tendo ocorrido, nem o Tiago Silva e o Maicon Gabriel não jogam mais nesse ano.

O União Barbarense vai enfrentar o ‘bicho papão’ e campeã da 1a fase Francana. O Leão da 13 ficou com a última vaga e se garantiu com uma vitória em casa na última rodada e contou com tropeço de 2 adversários.

Os jogos de ida das quartas-de-final serão no próximo domingo e a federação Paulista ainda não definiu os horários.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP