Médica transforma experiência pessoal em exemplo de superação

Referência no compromisso com a saúde e o bem-estar de seus pacientes, a médica cirurgiã Célia Santóia Costa protagonizou uma inspiradora trajetória de superação. Diagnosticada com dois tumores na coluna vertebral, ela passou por uma cirurgia de alta complexidade, que exigiu a abertura das vértebras para a remoção dos tumores, e iniciou, em seguida, um rigoroso processo de reabilitação.

Após o procedimento cirúrgico, Célia foi encaminhada para um programa de reabilitação pela equipe multidisciplinar da YUNA, instituição especializada nessa prática. “Cheguei no dia 3 de janeiro e, no dia 22, estava recuperada e reabilitada. Posso morar sozinha novamente e devo voltar ao trabalho em breve”, declara a paciente, que destaca a importância da reabilitação para a retomada de sua autonomia e qualidade de vida.

A médica e mais

A abordagem terapêutica aplicada integrou fisioterapia, fisiatria e terapia ocupacional, com ênfase no fortalecimento muscular, treino de equilíbrio e no controle integrado da dor. Técnicas não farmacológicas foram fundamentais para uma recuperação acelerada e otimizada.

“O programa de reabilitação foi desenvolvido de forma multidisciplinar, permitindo o restabelecimento da funcionalidade e autonomia da paciente. Essa abordagem integrada evidencia, também, os avanços das terapias modernas no tratamento de condições complexas”, explica o Dr. Luca Adan, fisiatra responsável pelo acompanhamento na YUNA.

Um exemplo inspirador para todo o ecossistema da saúde

De acordo com o fisiatra, o trabalho de reabilitação teve ênfase no fortalecimento, treino de equilíbrio e o manejo farmacológico e não farmacológico, com agulhamento seco para controle da dor em função de que ela tinha um componente miofascial muito acentuado, de origem muscular, mas no pós-operatório isso estava limitando bastante suas funções.

“Com essas ações, a paciente teve uma boa resposta, uma recuperação acelerada dentro do tempo, que permitiu que ela tivesse uma alta considerada em período otimizado, um tempo menor do que tinha sido previsto. Isso só foi possível graças à boa recuperação dela e da boa adesão que ela teve na rotina da YUNA. Ela teve ganho de força, melhorou o equilíbrio e o controle da dor, permitindo que ela voltasse para casa. É importante frisar que a paciente é médica, muito independente, que trabalha e mora sozinha portanto era imprescindível que ela se sentisse apta para seguir adiante com sua rotina”, finaliza o Dr. Luca.

Sobre a YUNA

A YUNA, especializada em transição de cuidados, oferece suporte completo para pacientes de reabilitação, cuidados paliativos e continuados, atendimento individualizado e assistência transdisciplinar. Mais informações no telefone (11) 3087-3800 ou no site.

+ LEIA AS NOTÍCIAS NO GRUPO DO WHATSAPP