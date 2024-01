Veja os números da Mega da Virada 2023

A previsão é de prêmio de R$ 588 milhões este ano. Recorde histórico no jogo final do ano.

Os números são 24, 56, 33, 48, 21 e 41.

