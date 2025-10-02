Melque Dourado ensina vida real ao empresário este sábado

Profissional de sucesso, com mais de 20 anos de atuação, ensina como as pessoas devem se adequar ao mercado e administrarem seus negócios da melhor maneira

O empresário e consultor Melquesedek William, mais conhecido como Melque Dourado, realiza neste sábado, dia 4, o Treinamento Empresário Vida Real, das 8 às 18 horas, na sede da ACIA – Associação Comercial e Industrial de Americana, na Rua Primo Picoli, 232. A iniciativa tem como objetivo apresentar soluções e mecanismos para que os empresários tenham sucesso em seus negócios.

Melque atua hoje em mais de dez segmentos, possui 18 empresas espalhadas por seis estados e conta hoje com 2,8 mil inquilinos. Os interessados podem fazer a inscrição no endereço https://pnde.leaderp.com.br/u/QM37XG.

Ele disse que seu trabalho é voltado para os chamados empresários de 40 anos mais, aqueles que precisam de uma readequação com o mercado de trabalho. “Precisamos de uma atualização e muitas empresas não acompanham esse desenvolvimento e acabam perdendo espaço. Meu objetivo é ensinar a devida gestão com sucesso e desenvolvimento nos negócios”, explicou.

Melque Dourado é o tipo da pessoa que já fez de tudo na vida, enfrentou desafios e se reinventou. Com 15 anos, ele começou a trabalhar em rádio e foi narrador de futebol. Melque chegou ainda a comprar um horário na emissora em que trabalhava, em Brasília. Com isso criou uma feira de modas e com 19 anos passou a ter atuação mais forte no setor. Realizou diversos eventos e foi para as redes sociais fazendo sucesso e progredindo a cada dia. Hoje ele está há mais de 20 anos no setor, possui centros comerciais, galerias, shoppings e até mesmo camelódromos, além de academias.

Melque Dourado e a cultura de operários

Melque disse que existe no Brasil uma cultura de formar apenas operários e muitos empresários quando abrem seus negócios não possuem a capacidade necessária para administrar. “Falta no Brasil a chamada educação empresarial. As pessoas precisam ter conhecimento e saber empreender. A maioria não sabe ser o dono do seu negócio e eu mostro como fazer isso com o olhar de fora”, explicou.

O empresário falou também sobre os desafios e benefícios da internet. “Ela aproxima quem está longe e distancia quem está perto”, observou. Melque disse ainda que nada vem por acaso e quando tinha 25 anos faliu completamente. “Comecei do zero de novo, tive um foco e até 2018 consegui me reerguer. A pandemia também trouxe adversidades, mas estava preparado para superar essa situação”, concluiu.

Para James Nadin, presidente da ACIA, o evento é uma grande oportunidade de os empresários ganharem o devido espaço e obter sucesso nos negócios. “O Melque Dourado fala a linguagem dos empresários. Aquilo que eles precisam ouvir e como agir. É um aprendizado de forma direta e estamos oferecendo esse ensinamento aos nossos associados”, falou James.

