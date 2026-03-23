Mineirinho busca norte e se aproxima do PSD

O vice prefeito de Nova Odessa Alessandro Mineirinho (PP) decidiu não ser candidato a deputado este ano e hoje busca um novo norte.

Ele se aproximou do capo do PSD Gilberto Kassab e do deputado federal ex tucano Carlos Sampaio. Ele foi ontem à festa de aniversário de Carlão, atualmente no PSD.

Problemas pra Mineirinho

Um dos problemas para o vice é a presença no seu partido do presidente da Câmara Oseias Jorge. Os dois são adversários para a eleição de 2028. A dependência de AM do prefeito Leitinho se torna ainda maior neste novo cenário.