Zoonoses de Santa Bárbara orienta alunos contra a dengue

Equipes do Departamento de Vigilância em Zoonoses de Santa Bárbara d’Oeste participaram na quarta-feira (18) de uma ação educativa com alunos da Escola Estadual “Comendador Emílio Romi” como parte do Projeto CLIC, iniciativa inovadora voltada ao enfrentamento da dengue. A atividade terá continuidade nos próximos dias, quando outras quatro turmas da 1ª série do Ensino Médio da unidade também receberão as orientações das equipes.

Durante a atividade, os estudantes receberam orientações práticas sobre como identificar criadouros e criadouros potenciais do mosquito Aedes aegypti, além de aprenderem formas eficazes de eliminação dos focos.

Santa Bárbara d’Oeste foi um dos quatro municípios paulistas selecionados para a fase de testes da iniciativa, ao lado de São Bernardo do Campo, Guararema e Marília. O projeto é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) e a organização não governamental The Human Project, com início previsto ainda para este semestre.

Por meio do aplicativo, os usuários poderão registrar imagens e a localização de possíveis criadouros. Durante a atividade, essas informações são utilizadas pelos professores como complemento pedagógico. Nos casos em que forem identificados focos que não possam ser eliminados no momento, a escola poderá acionar as equipes de Controle de Vetores para as devidas providências.

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Ações ininterruptas

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste mantém ações de combate ao mosquito Aedes aegypti durante todo o ano de forma ininterrupta nas diversas regiões da cidade no atendimento de solicitações da população, visitas domiciliares, procedimentos em imóveis fechados com suspeita de criadouros, aplicação de sanções previstas na legislação municipal quando necessário, apuração de locais suspeitos, nebulização veicular, além de vistorias em imóveis especiais, análise laboratorial, instalação de Estações Disseminadoras de Larvicida (EDL), monitoramento entomológico com armadilhas, Avaliação de Densidade Larvária (ADL) e ações educativas como palestras e orientações à população.

Orientações

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste reforça que a participação da população é essencial e incentiva a receber os agentes de controle de endemias, que orientam sobre medidas simples e eficazes para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Todas as ações são gratuitas e não há cobrança de taxas para nenhum serviço ou produto utilizado.

As orientações para a população são simples e podem salvar vidas:

– Utilizar tampas e telas para vedar baldes e tambores de armazenamento de água;

– Armazenar objetos em local coberto, ou descartar, de forma adequada, o material que não vai mais utilizar. O Município dispõe de Ecopontos e do serviço de coleta de resíduos regular;

– Limpar as calhas e caixas d’água;

– Não armazenar pneus e garrafas em local descoberto;

– Não deixar plantas na água, utilizando sempre vasos com terra;

– Verificar a drenagem dos vasos de planta, para que não acumulem água;

– Não utilizar pratinhos embaixo dos vasos;

– Evitar bromélias, em centros urbanos, pois elas também servem como criadouro de Aedes aegypti;

– Usar telas nas caixas d’água;

– Instalar telas mosquiteiras em janelas e portas;

– Limpar e fazer o tratamento adequado nas piscinas.

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores no corpo, é fundamental procurar a unidade de saúde mais próxima e evitar a automedicação, pois alguns medicamentos podem agravar o quadro clínico.

Vale ressaltar que a pessoa também deve ficar atenta aos sinais de alarme para a dengue que incluem dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, queda abrupta na temperatura do corpo, sangramentos, agitação ou sonolência, choro persistente em crianças, tontura ou desmaio, pele fria e pálida, dificuldade de respirar e diminuição da quantidade de urina. Esses sintomas podem aparecer a partir do terceiro dia da doença e indicar agravamento do quadro. Neste caso, é primordial procurar o serviço de saúde imediatamente.

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