Ministério da Saúde lança em Americana carreta de saúde da mulher para diagnóstico precoce de câncer de mama e do colo do útero

Nesta sexta-feira (20), às 10h, o superintendente do Ministério da Saúde em São Paulo, anuncia, em Americana (SP), o início dos atendimentos da carreta de saúde da mulher do programa Agora Tem Especialistas, do Governo do Brasil.

Com foco no diagnóstico precoce de câncer de mama e do colo do útero, a unidade móvel de saúde ofertará consultas ginecológicas especializadas, mamografias, ultrassonografias pélvicas e transvaginais, além de biópsias, para pacientes do SUS agendadas e encaminhadas pelo município.

Totalmente estruturada com insumos, equipamentos e uma equipe multiprofissional, a carreta está posicionada na Praça Comendador Muller, local onde o lançamento vai acontecer.

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Desde que começaram a rodar o país, principalmente em cidades com alta demanda, áreas remotas e de difícil acesso, além de cidades-polo, as carretas de saúde da mulher, oftalmológicas e de exames de imagem têm ampliado a oferta de serviços de saúde especializados, reduzindo assim o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. As unidades móveis já passaram por mais de 130 regiões de saúde, atendendo pacientes do SUS em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

*SERVIÇO*

*Lançamento da carreta de saúde da mulher em Americana (SP)*

_Com o superintendente do Ministério da Saúde em São Paulo, Claudia Afonso_

🗓️ *Data*: 20/03/2026 (sexta-feira)

🕙 *Horário*: 10h

*Local*: Praça Comendador Müller, Rua Comendador Müller, Centro, Americana (SP)

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