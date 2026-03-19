3ª Corrida Let’s Run Girls do Shopping ParkCity leva 1.600 mulheres para as ruas

Evento foi realizado na manhã de domingo (15) em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

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Uma manhã de celebração e conquistas. Uma manhã para comemorar o Dia Internacional da Mulher e consagrar o esporte como uma das formas mais potentes de superação e empoderamento feminino. Assim foi o clima da 3ª Let’s Run Girls – Forte e Corajosa, corrida e caminhada do Shopping ParkCity Sumaré, realizada na manhã deste domingo, 15/3. O evento reuniu em torno de 1.600 mulheres, que coloriram e preencheram as ruas de Sumaré com muita alegria e vibração.

“A 3ª Let’s Run Girls do ParkCity Sumaré foi um sucesso, com recorde de participantes. O evento se consolidou e ganhou uma proporção ainda maior, reforçando sua importância no calendário do empreendimento”, comentou Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

Para receber as atletas, familiares e amigos que acompanharam as mulheres, o empreendimento disponibilizou uma estrutura cuidadosamente planejada, com todo o suporte necessário para atender ao público, como assistência médica, sinalização e pontos de hidratação.

A concentração, no estacionamento do Shopping, reuniu espaços instagramáveis para fotos, profissionais para fazer tranças e dar um up no visual, distribuição de energéticos, suplementos eletrolíticos, açaí, sucos e cafés, além de estandes dos patrocinadores com diversos produtos especiais.

Participantes

Depois da corrida e da caminhada, as participantes puderam desfrutar de um café da manhã completo, com uma variedade de opções como frutas, bolos, sucos, salgados, pizza, energético, refrigerante, donuts, snacks e outras delícias. E a festa continuou com muita música, aula de fitdance e sorteio de brindes oferecidos pelos patrocinadores.

A grandeza do evento atrai pessoas de diferentes cidades da região, como o grupo de sete mulheres que saiu de Sorocaba para participar da 3ª Let’s Run Girls. Rute Vale, 69 anos, é uma das integrantes do time Mulheres Maravilhas. Ela correu o percurso de 5km. “Eu corro por saúde. É libertador”, comentou Rute, que completa 70 anos nesta semana.

E as mulheres também deram um exemplo de solidariedade. Neste ano, foram arrecadadas mais de uma tonelada de alimentos não perecíveis – como arroz, feijão, lentilha, açúcar, macarrão, fubá, óleo, leite e diversos outros produtos. Além disso, também foram doados produtos de higiene pessoal, itens de limpeza e ração para pets. Toda a arrecadação foi encaminhada ao Fundo Social de Solidariedade de Sumaré.

“A Let’s Run Girls já é um dos principais eventos do calendário do Shopping ParkCity Sumaré. É mais uma iniciativa que reforça o compromisso do empreendimento em proporcionar ações que incentivam o bem-estar e promovam momentos únicos e inesquecíveis para o público”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

RANKING 3ª EDIÇÃO DA LET’S RUN GIRLS SHOPPING PARKCITY SUMARÉ

10 km

1º lugar – Natalia Monteiro de Sousa

2º lugar – Kelly Cristina Alves Moreira

3º lugar – Fabiana De Paula Santos

4º lugar – Ana Lucia C De Lima

5º lugar – Ariane Cortelio

5 km

1º lugar – Eloiza De Lima Moura

2º lugar – Eleneuza Souza da Silva

3º lugar – Laisa Matos Garcia

4º lugar – Larissa Geber

5º lugar – Jeniffer Isabel Dos Santos Moraes

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