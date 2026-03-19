Dise prende empresário por venda ilegal de medicamentos para emagrecer

Operação da Polícia Civil de Americana prendeu homem de 42 anos, em apartamento de Piracicaba

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Americana, realizou na manhã desta quinta-feira (19) a Operação “Tizer”, com foco no combate à comercialização ilegal de medicamentos para emagrecimento de procedência estrangeira.

A ação resultou na prisão em flagrante de um empresário de 42 anos, identificado pelas iniciais R.F.C., em um apartamento localizado na Rua José Pinto de Almeida, em Piracicaba.

Segundo as investigações, o suspeito era responsável pela venda e distribuição de substâncias como tirzepatida, popularmente utilizada para emagrecimento, trazida ilegalmente do Paraguai e comercializada na região de Americana. Durante o trabalho de inteligência, os policiais identificaram que o principal ponto de armazenamento e distribuição estava em Piracicaba.

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Provas

Com base nas provas reunidas, a Polícia Civil obteve na Justiça mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos tanto na residência do investigado quanto em um segundo endereço utilizado como escritório.

Nos locais, os agentes apreenderam diversas ampolas de medicamentos de origem estrangeira, entre elas tirzepatida, hormônio do crescimento (GH), peptídeos e testosterona, além de equipamentos e materiais utilizados na logística da atividade ilegal, como notebook, impressora, etiquetas de envio, embalagens e caixas térmicas.

De acordo com a polícia, os produtos eram preparados e enviados a clientes por meio de transportadoras.

Diante das evidências, o empresário foi autuado em flagrante por crime contra a saúde pública, conforme o artigo 273 do Código Penal, que trata da falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais.

Após os procedimentos na sede da Dise, o indiciado foi encaminhado para exame cautelar e, posteriormente, levado à Cadeia Pública de Sumaré, onde permanece à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia.

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