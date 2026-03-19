Fernando da Farmácia se reúne com Ministra das Mulheres e apresenta demandas

Vereador de Americana se encontrou com Márcia Lopes e entregou três ofícios; viatura, Centro de Referência da Mulher e unidade móvel

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Em agenda realizada nesta quarta-feira (18), o vereador Fernando da Farmácia (PSD) esteve com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, para tratar de demandas voltadas à proteção e ao atendimento das mulheres.

Durante o encontro, o parlamentar entregou três ofícios com solicitações: a destinação de uma viatura para atendimento especializado às mulheres vítimas de violência, a implantação de um Centro de Referência da Mulher no município e a viabilização de uma unidade móvel de atendimento, conhecida como “Carreta da Mulher”.

A iniciativa busca fortalecer a rede de proteção e ampliar o acesso das mulheres aos serviços essenciais, especialmente em situações de vulnerabilidade. Fernando da Farmácia destacou a importância do dialogo e reforçou o compromisso com a pauta.

“Foi uma reunião muito importante, onde pudemos apresentar demandas reais da nossa cidade. Estamos buscando mais estrutura e suporte para garantir um atendimento digno e acolhedor às mulheres. Seguiremos trabalhando e articulando para que essas solicitações se tornem realidade”, afirmou o vereador.

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