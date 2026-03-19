Área da nova pista de skate em Hortolândia passa por terraplenagem

Após a conclusão da obra no Parque Remando das Águas, município contará com mais um dispositivo para a prática gratuita da modalidade olímpica

Equipes da Prefeitura de Hortolândia trabalham na construção da nova pista pública de skate localizada no Parque Socioambiental Remanso das Águas. Na manhã desta quarta-feira (18/03), foi realizada mais uma etapa da terraplenagem na área. O projeto recebeu um aditivo de readequação devido a uma interferência numa adutora da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

Com investimento de aproximadamente R$640.000,00 para a obra, o dispositivo ficará às margens da avenida Sabina Baptista de Camargo entre o Jardim Minda e o Jardim Carmen Cristina.

De acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer, a iniciativa de incluir uma pista de skate no parque faz parte das ações para valorização dos espaços públicos e incentivo à prática esportiva, assim como acontece no Jardim Amanda com o novo complexo público esportivo dentro do parque socioambiental do bairro. A pista terá aproximadamente dois mil metros quadrados e o projeto geral ainda inclui estacionamento, além de novo paisagismo no entorno da área.

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Radical

Com a inauguração de uma pista de alta performance, com piso padrão internacional, os primeiros passos foram dados em 2024. A obra foi realizada em parceria pela Administração Municipal, detentora do terreno, e pelo Instituto que leva o nome do jogador Gustavo Scarpa, do Atlético-MG. A pista de 3 mil m² pertence à EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) “Josias da Silva Macedo” e está localizada na área anexa ao Parque Socioambiental “Irmã Dorothy Stang”, na região do Jardim Rosolém.

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