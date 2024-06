Miopia a longo prazo pode causar cegueira

A visão é responsável pela maior parte do relacionamento do indivíduo com o ambiente que o rodeia, desde a sua infância até a fase adulta. Uma boa visão desde os primeiros anos é fundamental para o desenvolvimento intelectual e cognitivo, ainda mais em um mundo tecnológico e com uma necessidade de aprendizado cada vez mais veloz. A criança, quando possui dificuldade de ver o mundo, tem o seu processo de aprendizagem comprometido.

Uma das condições mais comuns em crianças é a miopia. Geralmente, surge na primeira ou segunda infância, podendo ser progressiva em alguns casos. Os sintomas mais comuns são dificuldade para ver de longe, apertar os olhos para ver a longas distâncias e aproximar dos objetos para visualizá-los. No entanto, repercussões indiretas podem denunciar a presença da miopia nas crianças, como atraso escolar e dificuldade em desempenhar atividades que exijam boa visão para longe.



“A evolução tecnológica e o uso de dispositivos móveis tem sido cada vez mais frequente na infância, o que acarreta um número menor de atividades ao ar livre e na progressão da miopia. A doença já é considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma epidemia desde o confinamento ocorrido na fase da pandemia. Ainda de acordo com a instituição, até 2050 mais da metade da população será míope. Portanto, além de visitas de rotina ao oftalmologista, é necessário que os pais façam um uso comedido e regrado de smartphones, tablets e computadores, além de estimular que as crianças façam outros tipos de atividades“, afirma o Prof. Dr. Francisco Irochima, médico oftalmologista e consultor da HOYA Vision Care, empresa japonesa que produz lentes para óculos de alta tecnologia desenvolvidas para correção de problemas da visão.

Essas estratégias evitam a progressão da miopia, sendo importantes ainda para evitar problemas mais sérios como descolamento de retina e até mesmo perda de visão. Ao atingir níveis acima de 6 dioptrias (popularmente conhecidas como “graus”), o indivíduo passa a ter um maior risco de complicações que possam comprometer a sua visão de forma parcial ou total.

O uso de lentes de desfocagem, colírio de atropina e uso de lentes de contato específicas são exemplos das opções disponíveis hoje. “Nós temos uma preocupação muito grande com o estilo de vida atual das pessoas, mas principalmente das crianças. Por isso, nós criamos a MiYOSMART, lentes de óculos que reduzem a progressão da miopia infantil. O produto conta com a tecnologia pioneira D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments), patenteada pela HOYA e desenvolvida em colaboração com a Universidade Politécnica de Hong Kong, que corrige o defeito visual em toda a sua superfície e possui uma área de tratamento em forma de favo de mel para diminuir e até frear a progressão da miopia“, explica.

A partir de um estudo realizado com pacientes europeus, foi feito um acompanhamento de 6 anos em pessoas utilizando lentes DIMS, colírio de atropina ou os dois tratamentos associados. Os resultados demonstraram que DIMS e 0,01% de atropina oferecem intervenções eficazes para desacelerar o alongamento axial míope e a combinação destes

dois tratamentos parece mais eficaz para reduzir a evolução da miopia.

As lentes MiYOSMART já são utilizadas em diversos países da Ásia, África e Europa há alguns anos, e chegam ao Brasil a fim de reduzir o número de crianças e adolescentes que convivem com a miopia progressiva. A prescrição do uso deve ser feita por um médico oftalmologista e o produto está disponível em centenas de ópticas certificadas no Brasil.

