Mitos e cuidados com o fogão e cooktop

O fogão ou o cooktop é tido como um dos eletrodomésticos

essenciais na cozinha e símbolo de grandes transformações no formato e materiais. Por isso, ao escolher o modelo ideal para a casa, é comum que se leve em consideração opções que facilitem a vida dos usuários. Partindo deste princípio, uma revolução tem movimentado o desejo de quem está em busca de um novo modelo: as versões com mesa de vidro, ideal para quem busca praticidade na rotina, beleza e alta funcionalidade, pois oferecem diversas vantagens para quem o utiliza.

Atenta a essa tendência que só cresce e tendo em vista as principais vantagens que a mesa de vidro oferece aos consumidores, a Mueller, empresa brasileira com mais de 70 anos de história e tradição no Brasil, conta com um portfólio completo de fogões e cooktops com mesa de vidro, que entram em cena para substituir, os conhecidos e tradicionais fogões com mesa de inox.

Para facilitar a escolha entre tantos modelos disponíveis no mercado, a marca adianta que a decisão é acompanhada pela análise de fatores, tendo em vista as necessidades de cada lar em relação ao produto. A opção por um fogão ou cooktop de mesa de vidro adequado garantirá um melhor aproveitamento de espaço, além de adicionar beleza para a estética da cozinha, praticidade na limpeza, segurança e momentos agradáveis e práticos durante o seu uso.

Esclarecendo alguns mitos e dúvidas e apresentando as vantagens e diferenciais da mesa de vidro, a Mueller preparou também dicas para não errar na limpeza do fogão ou cooktop com mesa de vidro. Confira!

Eletros com mesa de vidro

Ideal para espaços compactos, Cooktop de Indução Mueller versão com apenas duas bocas | Foto: Divulgação Mueller

Com uma variedade interessante de modelos disponíveis, a escolha do fogão ideal dependerá do espaço disponível na cozinha e da necessidade diária dos moradores. O cooktop, por exemplo, é o modelo mais compacto e ideal para as cozinhas planejadas ou pequenas. Ele consiste em uma superfície de vidro temperado que contém os queimadores e acendedores. Pode ser um cooktop a gás, com queimadores convencionais, ou um cooktop de indução, que aquece a própria superfície em contato com as panelas sem o uso de fogo. Já o fogão de piso é um dos modelos mais versáteis. Sua instalação é simples, sem a necessidade de fazer modificações na estrutura dos outros móveis e bancadas, mas contrapartida, ocupa mais espaço. Também é a escolha ideal para quem gosta de mover o eletrodoméstico para limpar o espaço e para quem vive em um imóvel alugado, por exemplo. Há riscos de a mesa de vidro quebrar?

Com design moderno, o Fogão Mueller Decorato Vetro 5 bocas, com timer, traz o requinte do vidro espelhado e do acabamento inox para a cozinha. Equipado com a potência da tripla chama, o preparo das receitas ficará muito mais rápido e prazeroso | Foto: Divulgação Mueller

Um dos principais receios que cercam o fogão mesa vidro é quanto a sua resistência a possíveis danos. Justamente por ser feito em vidro, está suscetível a danos causados pela quebra do vidro, mas os casos acontecem raramente. Os fogões e os cooktops da Mueller são produzidos com vidro temperado, são resistentes às altas temperaturas e pequenos impactos comuns no cotidiano da cozinha. “Ao contrário do receio que existe, a mesa de vidro é resistente, mas é preciso seguir as instruções de uso e instalação do produto descrito no manual dos fabricantes. Sempre dizemos que é valioso lembrar que, tal qual o inox, sempre existirão alguns cuidados a serem tomados na conservação e uso do eletrodoméstico“, pontua Samuel Girardi, Coordenador de Desenvolvimento de Produtos da Mueller. Para manter a longevidade da mesa de vidro, as orientações são descomplicadas: Não deixe cair objetos pontiagudos sobre a mesa de vidro, evitando que aconteçam trincas ou uma possível quebra. Evite também a ocorrência de grandes impactos, principalmente na região das bordas. “O vidro possui “memória” e, a cada vez que receber algum impacto, principalmente na região da borda, irá armazenar até que, em um determinado momento poderá ocorrer a quebra espontânea“, detalha Samuel. Cuidados na escolha das panelas

Para aqueles que não abrem mão de cozinhar em um Cooktop em vidro, a Mueller conta com modelos tripla chama, que proporcionam desempenho gourmet com 3,6 kW de potência. Soma-se também a robustez e a segurança das grades de ferro fundido com seis pontos de apoio | Foto: Divulgação Mueller

Mesmo resistente às altas temperaturas devido ao tratamento térmico ao qual o vidro é submetido, a escolha das panelas também é essencial para evitar danos ao aparelho e acidentes em casa. Segundo a Mueller, não é recomendado o uso de panelas de barro, e de cerâmica, pois elas não dissipam o calor, e mantém concentrado o calor elevado na região do queimador, podendo resultar na quebra do vidro. “Para quem tem o apreço por esse tipo de panela, o indicado é optar pela mesa de inox“, orienta Samuel. Diferencial Mueller: Segurança

O fogão Mueller 5 bocas Piacere Vetro, com mesa em vidro temperado e grade em ferro fundido, reflete a praticidade da mesa de vidro. Com este produto, o morador passa a se preocupar apenas com o cardápio das refeições! | Foto: Divulgação Mueller

Um dos diferenciais da Mueller que adicionam ainda mais segurança para os fogões mesa de vidro são as grades com seis pontos de apoio. Produzidas em aço esmaltado ou ferro fundido, dispõem de seis pontos de apoio e sistema exclusivo de encaixe na mesa, tornando-as mais firmes para cozinhar. “Essa era uma necessidade do mercado de fogões mesa de vidro e a Mueller foi a primeira empresa a desenvolver esse tipo de grade com 6 pontos de apoio para a melhor estabilidade das panelas, conta o coordenador de desenvolvimento de produtos. A vantagem dos seis pontos de apoio é a estabilidade tanto para panelas grandes, quanto para frigideiras e panelas com diâmetros menores. Já o encaixe quadrado das grades na mesa de vidro, outra exclusividade Mueller, as grades permanecem ainda mais firmes na mesa do fogão ou Cooktop – ideal para situações em que o usuário manipula e mexe a panela durante a cocção. Facilidade na limpeza

Ao facilitar e prolongar a vida útil dos eletrodomésticos, o processo de limpeza de fogões e cooktop requer alguns passos específicos. Para evitar manchas, desgastes, ferrugens ou amarelamentos, é importante seguir as orientações. Na imagem, o Fogão Mueller Decorato Vetro Inox com mesa de vidro 5 bocas traz modernidade e facilidade para o dia a dia dos moradores. | Foto: Divulgação Mueller

Proporcionando uma limpeza prática, as superfícies de vidro do fogão podem ser limpas diariamente com um pano úmido e detergente para remover qualquer sujeira, tornando tudo muito mais simples. Caso haja o preparo de frituras ou se perceba manchas no fogão devido à concentração de gordura, uma atenção especial e uma limpeza um pouco mais pesada se faz necessária. Desta forma, é importante usar um produto específico, que pode ser encontrado facilmente nos supermercados como limpa-vidros. Outra alternativa também é aplicar receitas caseiras preparadas com vinagre branco e bicarbonato de sódio: a junção desses dois itens é bem popular e possui um efeito potente para a limpeza de diversos objetos sem causar riscos ao usuário e ao aparelho.

Após a higienização das peças e do cooktop, é sugerido acender as bocas do cooktop por alguns segundos. | Foto: Divulgação Mueller