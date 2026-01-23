O vereador Jean Mizzoni (Agir) se reuniu na quinta-feira (15) com o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, para discutir a eficiência do atendimento nas unidades de saúde do município e o andamento do processo de revitalização do Banco de Sangue do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

Durante o encontro, o parlamentar tratou ainda da aplicação dos recursos da emenda impositiva de sua autoria, no valor de R$113.368,42, para o custeio de melhorias na Unidade Básica de Saúde do bairro Mathiensen.

Fala Mizzoni

“São pautas que tenho acompanhado de perto com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados à população, promovendo mais humanização e dignidade no atendimento. Recorrentemente sou procurado por cidadãos relatando situações que merecem atenção e cuidado, enquanto representante da população sigo atento às demandas, cobrando providências e buscando soluções”, destacou Jean.

Juninho Dias pede estudos e informações sobre atuação de profissionais de enfermagem nas escolas municipais

O vereador Juninho Dias (PSD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando estudos para a implantação ou ampliação da atuação de profissionais de enfermagem na rede municipal de ensino, bem como informações detalhadas sobre a atual estrutura existente nas unidades escolares.

De acordo com o parlamentar, o objetivo é reforçar a segurança e o cuidado com a saúde de alunos e servidores, garantindo atendimento imediato em casos de urgências, prevenção de agravos à saúde e orientação adequada à comunidade escolar, especialmente em emergências. “A escola é um espaço de convivência diária e precisa estar preparada para lidar com situações de saúde. Ter profissionais de enfermagem próximos garante mais segurança, agilidade no atendimento e tranquilidade para pais, alunos e educadores”, afirma Juninho.

No requerimento, o parlamentar questiona se atualmente existem enfermeiros ou técnicos de enfermagem atuando nas escolas municipais; quantos profissionais estão em exercício; quais unidades são atendidas; quais critérios são utilizados para essa atuação e se há estudos técnicos ou planejamento para a ampliação do serviço.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (27). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.