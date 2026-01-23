Vereador de Americana protocolou novamente Moção de Apelo ao órgão pedindo melhorias na passagem sobre a Rodovia Luiz de Queiroz

O vereador Fernando da Farmácia (PSD) protocolou novamente na Câmara Municipal de Americana um pedido ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem) para a revitalização da passarela localizada sobre a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), que interliga os bairros Cidade Jardim e Vila Biasi.

A Moção de Apelo nº 323/2021 foi apresentada originalmente em 2021, após reunião com moradores da região, e agora está sendo reiterada, diante da permanência dos problemas estruturais e da necessidade urgente de melhorias no local.

De acordo com o parlamentar, a passarela é utilizada diariamente por centenas de pedestres e tem papel fundamental na segurança da população que precisa se deslocar entre os dois bairros.

Fala Fernando da Farmácia

“As passarelas existem para garantir a travessia segura dos pedestres. Para que cumpram esse papel, é essencial que estejam em boas condições de uso, bem sinalizadas e iluminadas”, destacou Fernando.

Entre as melhorias solicitadas ao DER estão manutenção da grade de proteção, reforço na sinalização, pintura, melhorias com trincaduras e iluminação, medidas que, segundo o vereador, também ajudam a incentivar o uso da passarela e reduzem o risco de travessias irregulares pela rodovia.

Fernando da Farmácia ressaltou ainda que é preocupante o número de pessoas que, por falta de condições adequadas na passarela, acabam se arriscando ao atravessar a SP-304 diretamente pela pista. “Trata-se de uma questão de segurança e de preservação de vidas. Por isso estamos reforçando esse pedido junto ao órgão responsável”, afirmou.

A moção de apelo solicita que o DER providencie a revitalização da passarela e que uma cópia do documento seja encaminhada à sede do órgão estadual. O vereador reforça que continuará acompanhando o caso e cobrando providências até que as melhorias sejam efetivamente realizadas.