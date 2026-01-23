Curso ensina a confeccionar decorações de Páscoa em Hortolândia

Curso de artesanato “Páscoa Criativa” está com inscrições abertas; são 15 vagas disponíveis; aulas começam no dia 5/2

Datas festivais e comerciais são uma boa oportunidade para ganhar uma renda extra. Se você curte trabalhos manuais, a Prefeitura de Hortolândia promove o curso de artesanato “Páscoa Criativa”. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio deste LINK. Estão disponíveis 15 vagas. Podem se inscrever pessoas acima de 16 anos. O curso será mniistrado pelo Fundo Social de Solidariedade, órgão da Prefeitura, em parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

O curso, com carga de 20 horas/aulas, começará no dia 05/02 e vai até 26/03. As aulas acontecerão às quintas-feiras, das 14h às 16h30, na Unidade II do Fundo Social, localizada na rua Aldo Lourenço, 353 Remanso Campineiro.

De acordo com o Fundo Social, o curso irá ensinar como confeccionar artigos decorativos e lembrancinhas de Páscoa, que podem ser dados de presente ou serem comercializados para gerar renda adicional.

